Південнокорейська "Барбі" екстремально змінила зовнішність і перетворилася на купу м'язів

Громадянка Південної Кореї, красуня Йен Ву Чжі наростила купу м'язів і стала успішним бодибилдером.

За даними Pulse, дівчина до 20 років страждала панічним розладом і соціофобією, які вирішила побороти заняттями в спортзалі.

34-річна Ву Чжи з Сеула стала дуже популярною і завоювала безліч нагород. У соціальній мережі на неї підписано 137 тисяч осіб. Так як вона має дуже миловидне обличчя, красуню назвали "мускулистою Барбі".

Раніше вона була тендітною дівчиною, але наполегливі заняття зробили з неї потужну у всіх сенсах жінку. В результаті Ву Чжі посіла перше місце в аматорському конкурсі бодібілдерів. На цьому вона не зупинилася і стала брати участь в різних чемпіонатах. Зараз вона є професійним бодибилдером.

"Я почав піднімати тяжкості 12 років тому. Спочатку це було просто хобі, але в 2010 році мені запропонували взяти участь в Корейському національному змаганні з бодібілдингу. Я зайняв перше місце, тому продовжила змагатися. Я була дуже худа і слабка до того, як почала займатися, але я дійсно хотіла мати великі м'язи ", – зізналася кореянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася історія про домогосподарку з Каліфорнії, яка вирішила змінити себе. Дівчина почала займатися спортом і зробила операцію зі зміни статі. У підсумку вона перетворилася в м'язистого хлопця.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!