"Пекельний біль у шлунку": українців попередили про небезпеку популярної дієти

Дієтологи попередили про небезпеку популярної дієти "Їм через день".

Як повідомляє видання Aif, суть такого типу харчування полягає в тому, що один день ви харчуєтеся, як зазвичай, ні в чому собі не відмовляючи, а другий день ходите голодними. За словами дієтолога Алли Цвєткової, така дієта не тільки шкодить здоров'ю, але й дає лише тимчасовий ефект.

"У цій дієті погано все — це лише чергова данина моді. За нашою фізіологією, голодування занижує обмінні процеси, через що після дієти люди більше поправляються, ніж змогли схуднути. А разом із цим можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Зниження обмінних процесів здатне привести до пошкодження жовчного міхура, панкреатиту, проблем з підшлунковою залозою. Також майже на 100% гарантований синдром роздратованого кишечника, який викликає хворобливі процеси", — зазначила Цвєткова.

Фото: rivnepost.rv

Також дієтолог Андрій Маковецький стверджує, що голодувати шкідливо, голод — це стрес для організму. Крім того, він поділився, як зробити так, щоб вага не застоювалася.

"Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно більше пити води. Адже дуже часто ми плутаємо почуття голоду з почуттям спраги і, замість того, щоб пити воду — їмо. Важливо також добре висипатися: спати не більше восьми, але й не менше семи годин. Адже недосипання є для організму стресом і призводить до збою в роботі гормонів, через що за будь-якої дієти можна набрати зайву вагу", — додав Маковецький.

Фото: politeka.net

Зазначимо, що люди, які випробували дієту "Їм через день" також скаржилися на неї.

"Я простягнула на цій дієті майже три тижні. Вагу скинула, але потім почався пекельний біль у шлунку, виникли проблеми з тиском. Через два тижні їсти зовсім не хотілося, навіть тоді, коли наступали "дні їжі", та й вага повернулася дуже швидко", — поділилася своїм досвідом із OBOZREVATEL Світлана.

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 найбільш абсурдних дієт, які цілком серйозно рекомендують у мережі як ефективні способи схуднення. Але їх ніколи не можна повторювати в реальному житті.

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