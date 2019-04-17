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"Пекельний біль у шлунку": українців попередили про небезпеку популярної дієти

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Дієтологи попередили про небезпеку популярної дієти "Їм через день".

Як повідомляє видання Aif, суть такого типу харчування полягає в тому, що один день ви харчуєтеся, як зазвичай, ні в чому собі не відмовляючи, а другий день ходите голодними. За словами дієтолога Алли Цвєткової, така дієта не тільки шкодить здоров'ю, але й дає лише тимчасовий ефект.

"У цій дієті погано все це лише чергова данина моді. За нашою фізіологією, голодування занижує обмінні процеси, через що після дієти люди більше поправляються, ніж змогли схуднути. А разом із цим можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Зниження обмінних процесів здатне привести до пошкодження жовчного міхура, панкреатиту, проблем з підшлунковою залозою. Також майже на 100% гарантований синдром роздратованого кишечника, який викликає хворобливі процеси", — зазначила Цвєткова.

"Пекельний біль у шлунку": українців попередили про небезпеку популярної дієти

Фото: rivnepost.rv

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Також дієтолог Андрій Маковецький стверджує, що голодувати шкідливо, голод — це стрес для організму. Крім того, він поділився, як зробити так, щоб вага не застоювалася.

"Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно більше пити води. Адже дуже часто ми плутаємо почуття голоду з почуттям спраги і, замість того, щоб пити воду їмо. Важливо також добре висипатися: спати не більше восьми, але й не менше семи годин. Адже недосипання є для організму стресом і призводить до збою в роботі гормонів, через що за будь-якої дієти можна набрати зайву вагу", — додав Маковецький.

"Пекельний біль у шлунку": українців попередили про небезпеку популярної дієти

Фото: politeka.net

Зазначимо, що люди, які випробували дієту "Їм через день" також скаржилися на неї.

"Я простягнула на цій дієті майже три тижні. Вагу скинула, але потім почався пекельний біль у шлунку, виникли проблеми з тиском. Через два тижні їсти зовсім не хотілося, навіть тоді, коли наступали "дні їжі", та й вага повернулася дуже швидко", — поділилася своїм досвідом із OBOZREVATEL Світлана.

"Пекельний біль у шлунку": українців попередили про небезпеку популярної дієти

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 найбільш абсурдних дієт, які цілком серйозно рекомендують у мережі як ефективні способи схуднення. Але їх ніколи не можна повторювати в реальному житті.

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