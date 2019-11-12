Не можна натще: дієтологиня назвала небезпечні продукти

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, які продукти не варто вживати на голодний шлунок.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Все індивідуально, але якщо ви ще не знайшли свій ідеальний варіант їжі вранці, потрібно спробувати виключити те, що точно зазвичай не підходить", — написала Усенко.

Фото: tourist.kg

За словами дієтологині, натще не варто їсти здобу з білого борошна на дріжджах, адже вона підвищує газоутворення і може подразнювати стінки шлунка. Також зі свого ранкового раціону потрібно виключити йогурт — в ролі сніданку він матиме найменше користі тому, що соляна кислота не пропустить всі корисні бактерії.

Фото: d-rat.ru

Крім того, такі продукти, як помідори та цитрусові, можуть викликати підвищену кислотність і печію вранці. А якщо ви питимете прохолодні напої, то вони охолодять стінки шлунка, чим ускладнять травлення.

Фото: otdyhayem.com

Усенко також зазначила, що не варто снідати солодощами. Адже це надмірне навантаження на підшлункову з самого ранку.

Фото: matrony.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися за режимом і як це впливає на схуднення.

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