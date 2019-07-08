Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

Лікар-дієтолог Катерина Толстікова розповіла про причини постійного голоду. Так, вона зазначила, що цілком природно хотіти їсти кожні 5 годин за умови, нормального сніданку, обіду і вечері.

Толстікова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що першою причиною може бути тривала дієта.

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"Ви постійно на "дієті", вже 35-й рік поспіль. Спочатку була низковуглеводна, потім монодієти, кето, Дюка, кавунова або ще якась. І так рік у рік. Стан хронічного недоїдання призводить до порушення гормонів, звідси і відчуття постійного голоду", - написала вона.

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У вашому раціоні багато простих вуглеводів, які не включають механізм ситості: гранола, сухофрукти, фрукти, печива, шоколадки, сиропи, мед. Від таких продуктів ситості не чекайте.

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Раціон збіднений білком - ще одна причина частих зривів і постійного голоду. Білок - це важливий макронутріент, який включає ситість і допомагає організму регулювати харчову поведінку. Мало білка - багато голоду.

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Ви недоїдаєте клітковину: дуже часто такий раціон містить велику кількість білка і жиру, але в ньому відсутні харчові волокна, які формують нашу мікрофлору. А як ви знаєте, саме вона контролює нашу вагу, стан гормонів і харчові звички.

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Часте вживання алкоголю призводить до підвищеного апетиту, зверніть увагу на кількість та частоту і намагайтеся зовсім не вживати дане джерело порожніх калорій.

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Сукралоза і інші цукрозамінники провокують голод через вироблення кишкових гормонів. Уникайте все, що 0 cal, low cal і інші "похудательной" продукти.

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Ви п'єте мало води! Дуже часто організм помиляється: він не хоче їсти, а хоче пити. Зменшуючи кількість води в добі, ви збільшуєте голод і обсяг їжі, тим самим провокуючи зростання жирових клітин.

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Деякі препарати можуть провокувати голод, а й проблеми з ендокринними залозами точно так само впливають на контроль харчової поведінки.

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Нещодавно OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.

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