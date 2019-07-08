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Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

11.3тЧитати матеріал російською

Лікар-дієтолог Катерина Толстікова розповіла про причини постійного голоду. Так, вона зазначила, що цілком природно хотіти їсти кожні 5 годин за умови, нормального сніданку, обіду і вечері.

Толстікова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що першою причиною може бути тривала дієта.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

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"Ви постійно на "дієті", вже 35-й рік поспіль. Спочатку була низковуглеводна, потім монодієти, кето, Дюка, кавунова або ще якась. І так рік у рік. Стан хронічного недоїдання призводить до порушення гормонів, звідси і відчуття постійного голоду", - написала вона.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

У вашому раціоні багато простих вуглеводів, які не включають механізм ситості: гранола, сухофрукти, фрукти, печива, шоколадки, сиропи, мед. Від таких продуктів ситості не чекайте.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Раціон збіднений білком - ще одна причина частих зривів і постійного голоду. Білок - це важливий макронутріент, який включає ситість і допомагає організму регулювати харчову поведінку. Мало білка - багато голоду.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Ви недоїдаєте клітковину: дуже часто такий раціон містить велику кількість білка і жиру, але в ньому відсутні харчові волокна, які формують нашу мікрофлору. А як ви знаєте, саме вона контролює нашу вагу, стан гормонів і харчові звички.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Часте вживання алкоголю призводить до підвищеного апетиту, зверніть увагу на кількість та частоту і намагайтеся зовсім не вживати дане джерело порожніх калорій.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Сукралоза і інші цукрозамінники провокують голод через вироблення кишкових гормонів. Уникайте все, що 0 cal, low cal і інші "похудательной" продукти.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Ви п'єте мало води! Дуже часто організм помиляється: він не хоче їсти, а хоче пити. Зменшуючи кількість води в добі, ви збільшуєте голод і обсяг їжі, тим самим провокуючи зростання жирових клітин.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Деякі препарати можуть провокувати голод, а й проблеми з ендокринними залозами точно так само впливають на контроль харчової поведінки.

Названо причини постійного відчуття голоду: як з цим боротися

pexels.com

Чому ви відчуваєте постійно голод? Цьому стану однозначно є причина. Цілком природно відчувати голод кожні 4.5-5 годин за умови, що у вас адекватний сніданок / обід і вечерю. Але, якщо це не так, ставимо лайк і пробуємо знайти вашу причину - 1. Ви постійно на "дієті", вже 35-й рік поспіль. Спочатку була низкоуглеводная, потім монодієти, кето, Дюка, кавунова або ще якась. І так рік у рік. Стан хронічного недоїдання призводить до порушення гормонів, звідси і відчуття постійного голоду 2. У вашому раціоні багато простих вуглеводів, які не включають механізм ситості: гранола, сухофрукти, фрукти, печива, шоколадки, сиропи, мед та інші цукру. Від таких продуктів ситості не чекайте 3. Раціон збіднений білком - ще одна причина частих зривів і постійного голоду. Білок - це важливий макронутріент, який включає ситість і допомагає організму регулювати харчову поведінку. Мало білка - багато голоду. 4. Ви недоїдають клітковину: дуже часто такий раціон містить велику кількість білка і жиру, але в ньому відсутні харчові волокна, які формують нашу мікрофлору. А як ви знаєте, саме вона контролює наш вага, стан гормонів і харчові звички 5. Часте вживання алкоголю призводить до підвищеного апетиту, зверніть на кількість / частоту увагу і намагайтеся зовсім не вживати дане джерело порожніх калорій 6. Сукралоза і інші цукрозамінники влилися в нашу життя, намагаючись обдурити організм, що б нам не з'їсти чогось зайвого. Хоча насправді, саме вони і провокують голод через вироблення кишкових гормонів. Уникайте все, що 0 cal, low cal і інші "похудательной" продукти 7. Ви п'єте мало води! Дуже часто організм помиляється: він не хоче їсти, а хоче пити. Зменшуючи кількість води в добі, ви збільшуєте голод і обсяг їжі, тим самим провокуючи зростання жирових клітин 8. Деякі препарати можуть провокувати голод, а й проблеми з ендокринними залозами точно так само впливають на контроль харчової поведінки А може у вас психологічний голод? Подумайте і над цією причиною :) - # Доктортолстікова # харчування # пп # зож # їжа #nutrition #behealthy #health #hormone #healthyfood # користь # спорт # здоров'я # правільноепітаніе # голод

Публікація від Ekateryna Tolstikova (@ dr.tolstikova)

Нещодавно OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.

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Тема
Дієти та фітнес
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