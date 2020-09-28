Названо 6 найкращих продуктів для профілактики грипу восени

Різноманітна і збалансована дієта, що включає фрукти, овочі та зелень, сприяє профілактиці грипу в осінній і зимовий час року.

У зв'язку з цим дієтолог Марта Морено рекомендує включати до раціону шість основних продуктів, що зміцнюють імунітет, пише La Vanguardia. Це оливкова олія, апельсини, натуральний йогурт, печериці, брокколі і вода.

Брокколі

Будь-який овоч корисний, але брокколі є універсальним, він містить мало калорій, багато клітковини, вітамінів A, C, E і калію і має всі шанси стати незамінним у нашому холодильнику.

Апельсини

Апельсини не є панацеєю від грипу і застуди, але вони ідеально підходять для підтримки імунітету. При цьому дієтолог попереджає про небезпеку надмірного споживання смузі: краще їсти фрукти цілком, щоб отримати все поживні речовини в них і домогтися поступового засвоєння цукру.

Печериці

Гриби, зокрема печериці, містять велику кількість вітаміну D. Цей вітамін, який синтезується під променями сонця, дуже важливо вживати, коли закінчується літо. Він також міститься в таких продуктах, як, наприклад, яйця, молочні продукти, печінка, блакитна риба.

Оливкова олія

Жири необхідні для функціонування імунної системи, тому до раціону важливо включати оливкову олію, в якій містяться ненасичені жири, корисні для серця.

Навіть для смаження рекомендується вибирати нерафіновану оливкову олію або нерафіновану оливкову олію екстра-класу. У цих типах олії в незмінному вигляді зберігаються антиоксиданти.

Натуральний йогурт

Натуральний йогурт містить насичені жири короткого ланцюга, а також пребіотики, корисні для мікрофлори кишечника, безпосередньо пов'язаної з імунною системою.

Вода

Вода завжди повинна бути основним напоєм, її можна пити у вигляді кави, чаю або відвару трав. При цьому варто уникати вживання алкоголю, газованої води, напівфабрикатів, які послаблюють імунну систему.

Пити воду потрібно і під час хвороби. Так, якщо зник апетит, не потрібно змушувати себе їсти, але пити необхідно для підтримки терморегуляції нашого тіла.

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