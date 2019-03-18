Навіть на вихідних: названо несподівану небезпеку довгого сну

Відсипатися у вихідні дні після важких буднів шкідливо для здоров'я, це призводить до серйозних збоїв в організмі і набору ваги.

До такого висновку прийшли вчені з університету Колорадо в Боулдері, уточнивши, що відшкодування сну в вільні від роботи дні все одно не допоможе, передає CNN.

"Сон у вихідні дні не допоможе. Суть цього дослідження полягає в тому, що навіть якщо ви будете довше спати у вихідні, а продовжите погано спати в будні, ви все одно набиратиме вагу", – зазначив доктор Всеволод Полоцький.

36 добровольців у віці від 18 до 39 років були розділені на кілька груп. Перша – спала по дев'ять годин 10 днів, друга – по п'ять годин, третя – по 5 годин на будні і необмежений час на вихідних.

Як з'ясувалося, ті, хто багато спав у вихідні дні, були більш чутливі до інсуліну, ніж інші, зокрема, в м'язах і печінці.

сон Kinga Cichewicz / unsplash

"Хоча люди спали стільки, скільки могли, цього було недостатньо. Як тільки вони повернулися до короткого графіку сну в понеділок, їх здатність організму регулювати рівень цукру в крові була порушена", – пояснили вчені.

За словами дослідників, якщо не мати тривалого сну протягом тижня, підвищується ризик діабету, метаболічного захворювання в довгостроковій перспективі, збивається біологічний годинник.

У підсумку на талії з'являється жир. Це пояснюється тим, що людина, які у вихідні багато спить – починає їсти пізніше, ніж зазвичай. Через це зміщуються циркадний ритм, а організм позбавляється деяких гормонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що недосипання може не просто погано вплинути на здоров'я, а й зовсім призвести до смерті.

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