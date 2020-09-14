Молоко — еда не для взрослых. Частично это утверждение можно считать правдой, но на самом деле не все так грустно.

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Даже если вы уже вышли из грудного возраста, молочка может присутствовать в вашем рационе, если нет противопоказаний:

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◾️ непереносимости (подтвержденной результатами лабораторных исследований) и

◾️ нарушений углеводного обмена (инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа), исключение — пармезан.

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Из молочных продуктов мы можем смело употреблять:

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◻️ кефир, йогурт без сладких наполнителей, ряженка, айран

◻️ творог нормальной жирности

◻️ молодые сыры (фета, моцарелла, адыгейский, сулугуни, брынза)

◻️ козий сыр

◻️ выдержанные сыры, пармезан

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Не рекомендую: плавленный сыр, камамбер и бри, йогурты со сладким наполнителем, сладкие сырки, обезжиренные молочные продукты.

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3 правила употребления молочных продуктов:

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1 день — один молочный продукт. Если на завтрак был творог, то в течение дня кисломолочные продукты мы не повторяем.

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Не совмещаем молочные продукты со сладким. Молочка — и так продукт с очень высоким инсулиновым индексом. Добавляя к ним еще и варенье, мед, фрукты, мы превращаем блюдо в инсулиновую бомбу.

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Из-за высокого инсулинового индекса молочные продукты лучше употреблять до 15:00.

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Обращаем внимание на размер порции :

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Дневная порция для творога — 100 г,

кисломолочный напиток — 200-300 г,

твердые сыры — 30-50 г.

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Не бойтесь молочных продуктов, но употребляйте их правильно!

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