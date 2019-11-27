Наш организм, как и компьютер нуждается в перезагрузке, поэтому очень важно время от времени устраивать ему детокс.
Пример 3-х дневного детокса.
Лучше в эти дни отказаться от соли.
Пить много жидкости: вода, травяные чаи.
Не кушать после 18.00.
Кушать маленькими порциями 100-200 грамм.
ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬ.
Пить 3 раза в день на протяжении 3-х дней перед основными приемами пищи.
ИНГРИДИЕНТЫ на 1 порцию: 1 лимон, 1/3 чашки нарезанной петрушки и укропа, 1 стебель сельдерея, 1 стакан воды. Можно добавлять спирулину.
ДЕНЬ 1.
Завтрак: салат из шпината, укропа, петрушки и семечек. Заправленный оливковым маслом.
Перекусы: горсть орехов, запечённое яблоко.
Обед: салат из капусты с укропом. Заправленный кунжутным маслом и яблочным уксусом.
Ужин: запечённое брокколи.
ДЕНЬ 2.
Завтрак: банан + киви.
Перекусы: горсть тыквенных семечек, апельсин.
Обед: салат из морковки и капусты. Заправленный кунжутным маслом и яблочным уксусом.
Ужин: запеченная цветная капуста.
ДЕНЬ 3.
Завтрак: салат из листьев салата и зелени.
Перекусы: хурма, орехи горсть.
Обед: салат из морковки и яблока. Заправленный кунжутным маслом и яблочным уксусом.
Ужин: запеченная спаржа.
Будьте здоровы!
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