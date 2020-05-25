Если вы здоровый человек и хотите прекрасное рельефное тело, чтобы все завидовали, а мужчины глаз не сводили, тогда сохраняйте и придерживайтесь этих правил.
Итак, правила.
Кардио минимум 3 раза в неделю от 1 часа в день.
Силовые тренировки с отягощениями по 0,5-1 кг минимум 3 раза в неделю от 1 часа.
Свести углеводы к минимуму.
Никакого алкоголя, сладкого, мучного, соленого, маринованого, копченого.
Убрать из рациона молочные и кисломолочные продукты.
Пить 2 литра чистой воды в день не считая другие жидкости.
Интервальное голодание. 8/16. (8 часов едим, 16 голодаем). Употреблять больше белка.
Спать 8 часов в день.
Сауна 1-2 раза в неделю.
Скраб 3 раза в неделю.
Вы готовы к пляжному сезону???
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