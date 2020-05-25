Головна Новини
25 травня • оновлено в 18:41
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Блоги - Дієта і фітнес

Катерина Романова
Катерина Романова
Тренер, дієтолог, майстер спорту Всі статті автора

Как быстро сделать тело рельефным

670
Читати матеріал російською

Если вы здоровый человек и хотите прекрасное рельефное тело, чтобы все завидовали, а мужчины глаз не сводили, тогда сохраняйте и придерживайтесь этих правил.

Итак, правила.

Кардио минимум 3 раза в неделю от 1 часа в день.

Силовые тренировки с отягощениями по 0,5-1 кг минимум 3 раза в неделю от 1 часа.

Свести углеводы к минимуму.

Никакого алкоголя, сладкого, мучного, соленого, маринованого, копченого.

Убрать из рациона молочные и кисломолочные продукты.

Пить 2 литра чистой воды в день не считая другие жидкости.

Интервальное голодание. 8/16. (8 часов едим, 16 голодаем). Употреблять больше белка.

Спать 8 часов в день.

Сауна 1-2 раза в неделю.

Скраб 3 раза в неделю.

Вы готовы к пляжному сезону???

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "схуднення" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Катерина Романова Катерина Романова
Тема
схуднення
Джерело
Джерело: Instagram Екатерины Романовой
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
19
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Lady Дієта і фітнес

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 346 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19 – в Рівненській області зростає кількість заражених.

  • Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію.

  • У Німеччині зважилися зняти карантин: стало відомо, чим замінять.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги