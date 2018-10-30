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/Дієта і фітнес

Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника

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Одна з найбільш високооплачуваних супермоделей у світі Белла Хадід, яка через три тижні вийде на подіум у якості "ангела" Victoria`s Secret, показала вміст свого холодильника.

Фотографіями модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Якщо хтось хоче, щоб я купувала продукти і розкладала їх в його холодильнику, я працюю вранці", - написала Белла.

Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника
Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника
Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника
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Судячи по світлинах, можна зробити висновок, що Хадід - прихильниця здорових перекусів. На полицях її холодильника можна побачити моркву, селеру і ягоди. Крім того, модель одержима органічними напоями.

Також Белла не повністю відмовляється від солодкого і купує баночки з не дуже здоровими гранатовими соками і варення.

Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника
Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника

При цьому вона сама ходить за продуктами в один з відомих супермаркетів Нью-Йорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Белли Хадід Чарльз Пасслер розповів про те, як їй вдається завжди бути стрункою, не виснажуючи себе голодом і дієтами.

Особа
Белла Хадід
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Планков Илья
Планков Илья
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://xx.org.ua/nefedov
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