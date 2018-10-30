Їж як "ангел": Белла Хадід розкрила вміст свого холодильника

Одна з найбільш високооплачуваних супермоделей у світі Белла Хадід, яка через три тижні вийде на подіум у якості "ангела" Victoria`s Secret, показала вміст свого холодильника.

Фотографіями модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Якщо хтось хоче, щоб я купувала продукти і розкладала їх в його холодильнику, я працюю вранці", - написала Белла.

Судячи по світлинах, можна зробити висновок, що Хадід - прихильниця здорових перекусів. На полицях її холодильника можна побачити моркву, селеру і ягоди. Крім того, модель одержима органічними напоями.

Також Белла не повністю відмовляється від солодкого і купує баночки з не дуже здоровими гранатовими соками і варення.

При цьому вона сама ходить за продуктами в один з відомих супермаркетів Нью-Йорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Белли Хадід Чарльз Пасслер розповів про те, як їй вдається завжди бути стрункою, не виснажуючи себе голодом і дієтами.