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"Їсти можна що завгодно, але ..." Леся Нікітюк поділилася секретом схуднення

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Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з передплатниками секретом, який найбільш ефективно допомагає підтримувати фігуру в тонусі і не гладшати.

Виявилося, корисну пораду вона отримала від раніше знаменитого кулінара і ведучого Бориса Бурди. Про це Леся написала в своєму Instagram-акаунті.

Нікітюк зазначила, що вона при зустрічі запитала у Бурди про те, що краще за все їсти дівчатам, щоб не гладшати.

Борис, в свою чергу, лаконічно і в жартівливій формі відповів їй, що "треба просто менше жерти".

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"Їсти можна що угодно. А що б не поправлятися, потрібно менше жерти!" - з гумором зазначив Бурда.

Підписники Лесі відразу ж почали активно обговорювати настільки влучну пораду, зазначивши, що вона і справді є найефективнішою для тих дівчат, що худнуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантним кадром: оголена зірка сховалася за великою тарілкою з полуницею.

Особа
Леся Никитюк
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