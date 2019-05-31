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/Дієта і фітнес

"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою

1.2тЧитати матеріал російською

Відома співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників дуже стрункою фігурою, за якою вона ретельно стежить.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в чорному боді біля басейну.

"Літо, я до тебе готова", – написала дуже худа Віра Брежнєва під фото, що викликало ажіотаж в мережі.

"Яка ж ви струнка", "Прекрасна фігура у Вас, Віра", "Дуже красива", "Ідеальна", "Яка ж ви струнка, витончена", – захопилися шанувальники.

"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою
"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою
"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою
"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою
"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою
"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дитинстві Брежнєва відчувала себе "гидким каченям". В одному з останніх інтерв'ю вона зізналася, що позбулася комплексів. Нещодавно вона стала учасницею марафону зі схудненні. Зірка розвіяла основні міфи щодо солодкого.

Вона брала участь в марафоні "Можу Без Сахара" та була його обличчям. Після цього Брежнєва показала знімок, на якому фанати помітили, що вона занадто схудла. Худоба артистки схвилювала її шанувальників.

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Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Теги
Красасхудненняшоу-бизнес
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