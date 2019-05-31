"Ідеальна!" Брежнєва вразила фанатів худорбою

Відома співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників дуже стрункою фігурою, за якою вона ретельно стежить.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в чорному боді біля басейну.

"Літо, я до тебе готова", – написала дуже худа Віра Брежнєва під фото, що викликало ажіотаж в мережі.

"Яка ж ви струнка", "Прекрасна фігура у Вас, Віра", "Дуже красива", "Ідеальна", "Яка ж ви струнка, витончена", – захопилися шанувальники.

Віра Брежнєва Instagram @ ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дитинстві Брежнєва відчувала себе "гидким каченям". В одному з останніх інтерв'ю вона зізналася, що позбулася комплексів. Нещодавно вона стала учасницею марафону зі схудненні. Зірка розвіяла основні міфи щодо солодкого.

Вона брала участь в марафоні "Можу Без Сахара" та була його обличчям. Після цього Брежнєва показала знімок, на якому фанати помітили, що вона занадто схудла. Худоба артистки схвилювала її шанувальників.

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