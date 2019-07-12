Гройсман розповів, як схуд на 25 кг: схема тренувань прем'єра

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, як йому вдалося схуднути на 25 кілограмів.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю програмі "Вікна-новини" на СТБ (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я відчував, що в мене є зайва вага, тому вирішив взяти себе в руки. Трішки скоригував своє харчування, більше додав фізичних навантажень і таким чином досяг своєї мети. Зараз я фактично в тій ваговій категорії, яку запланував собі", – розповів Гройсман.

Володимир Гройсман

Також прем'єр-міністр поділився схемою своїх тренувань.

"У мене є такі тренування: трохи кардіо, підтягування, відтискання на брусах, жим ваги. Також я займаюся і на велотренажерах", — підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розкрив секрет свого схуднення.

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