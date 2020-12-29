Дженніфер Еністон, Меґан Фокс та інші: топ-5 ефективних дієт від знаменитостей

Багато знаменитостей дивують шанувальників своєю шикарною фігурою, але мало хто знає про їхні секрети схуднення. Деякі з них продовжують приводити своє тіло у форму й понині.

Вони ретельно стежать за своїм харчуванням і фігурою. До того ж зірки використовують методи, перевірені роками. Детальніше про них пише Cosmopolitan.

Знаменитість користується палеодієтою. Цей принцип харчування полягає у вживанні тільки м'яса, овочів і фруктів. Також актриса повністю викидає з раціону молочні продукти, бобові, цукор і алкоголь.

Модель вважає за краще дотримуватися алкалінової дієти. За її правилами, потрібно додати в щоденний раціон продукти з лужними властивостями (цільнозернові каші, молоко, фрукти й овочі – особливо шпинат і селера). Також варто відмовитися від овочів, що мають крохмаль, кави, яєць і майонезу.

Зірка вже протягом тривалого часу дотримується системи дрібного харчування за Баррі Сімсом, яка передбачає в кожний прийом їжі з'їдати 40% білків, 30% жирів і 30% вуглеводів. Для максимального результату Еністон поєднує дієту із системою харчування, розробленою її особистим тренером.

Досягти бажаного результату зірці допомагає дієта Аткінса. Секрет у тому, щоб збільшити в раціоні кількість споживаного білка (м'ясо, риба, яйця, овочі, сир) і скоротити вуглеводи (хліб, кава, цукор, крупи).

Співачка стає "вегетаріанкою" тільки тоді, коли хоче скинути кілька зайвих кілограмів. На 22 дні співачка прибирає зі свого раціону всі продукти тваринного походження, замінюючи їх овочами, фруктами й кашами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські дієтологині розповіли, як не наїсти зайвих кілограмів попри велику кількість святкових страв і закусок у новорічну ніч.