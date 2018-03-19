Дружина Ступки поділилася секретом неймовірного схуднення

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова постійно вражає шанувальників своєю стрункою фігурою.

Незважаючи на те, що майже рік тому дівчина вперше стала мамою, її витонченій фігурі можуть позаздрити багато. Про те, як Поліні вдалося настільки швидко повернутися в ідеальну форму, пише ТСН.

Поліна Логунова до і після схуднення Instagram @polinalogunova

Зараз Логунова важить 55 кілограм при зрості 170 см. Поліна зазначає, що вона не прихильниця дієт. І, щоб повернути собі допологову форму, вона не докладала жодних зусиль.

Поліна Логунова Instagram @polinalogunova

"У їжі я ні в чому себе не обмежувала, я просто вирівняла гормональний фон, і у мене моя вага стала відповідати тому, як я харчуюся", - сказала Поліна.

Після того, як дружині Ступки вдалося швидко схуднути, багато дівчат почали питати у неї, як їй це вдалося, і вона вирішила зайнятися тренінгами, на яких ділиться своїм досвідом.

Поліна Логунова Instagram @polinalogunova

На тренуваннях зірка розповідає, як потрібно харчуватися для зниження ваги.

"У мене був прекрасний наставник, я проходила багато років тому програму з харчування Наталії Самойленко, я вважаю її найкращим дієтологом України. Вона склала для мене систему харчування, після чого я почала розбиратися в продуктах і вивела для себе формулу здорового харчування", - розповіла Логунова.

Поліна Логунова Instagram @polinalogunova

Поліна повністю поміняла час вживання їжі.

"Увечері я їм тільки білок у вигляді морепродуктів і овочі, в основному зелені. Якщо раніше ввечері це міг бути гарбуз з морквою, то зараз гарбуз з морквою - до чотирьох", - додала дівчина.

Поліна Логунова Instagram @polinalogunova

Що стосується солодкого, то його Поліна не їсть. Вона вживає тільки солодкі фрукти.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно Логунова показала, як за кілька років змінилася її фігура.