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/Дієта і фітнес

До 8 кг за два тижні: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

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Французька дієта входить в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення.

Так, дотримуючись такого типу харчування можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів, повідомляє Голос.ua. Крім того, цей метод абсолютно не шкодить здоров'ю.

Французька дієта включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб. Також такий тип харчування забороняє інші хлібні та кондитерські продукти, соки, сіль, алкоголь і цукор.

До 8 кг за два тижні: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

Фото: dpchas.com.ua

Зразкове меню

Перший день

Сніданок: несолодка кава.

Обід: салат із помідорів, листя салату і двох варених яєць.

Вечеря: салат + 100 г нежирного вареного м'яса (яловичина) і листя салату.

Другий день

Сніданок: несолодка кава і трохи житнього хліба.

Обід: 100 г вареної яловичини.

Вечеря: салат із 100 г вареної ковбаси і листя салату.

Третій день

Сніданок: несолодка кава і трохи житнього хліба.

Обід: середня порція смаженої на олії моркви, один помідор і мандарин.

Вечеря: салат із вареною ковбасою (100 г), два варені яйця і листя салату.

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Четвертий день

Сніданок: несолодка кава і трохи житнього хліба.

Обід: середня свіжа морква, 100 г сиру і яйце.

Вечеря: фрукти і стакан кефіру.

П'ятий день

Сніданок: свіжа морква з фрешем з одного лимона.

Обід: помідор і 100 г вареної риби.

Вечеря: 100 г вареної яловичини.

Шостий день

Сніданок: несолодка кава.

Обід: 100 г вареної курки і листя салату.

Вечеря: 100 г вареної ковбаси.

Сьомий день

Сніданок: несолодкий зелений чай.

Обід: 100 г вареної яловичини і один апельсин.

Вечеря: 100 г вареної ковбаси.

Восьмий день

Сніданок: несолодка кава.

Обід: салат із помідорів, двох варених яєць і листя салату.

Вечеря: салат із нежирним м'ясом і листям салату.

Дев'ятий день

Сніданок: несолодка кава і шматочок житнього хліба.

Обід: 100 г вареної яловичини.

Вечеря: салат із вареною ковбасою (100 г) і листя салату.

Десятий день

Сніданок: несолодка кава і шматочок житнього хліба.

Обід: середня порція смаженої на олії моркви, один помідор і апельсин.

Вечеря: салат із вареною ковбасою (100 г), два варені яйця і листя салату.

Одинадцятий день

Сніданок: несолодка кава і шматочок житнього хліба.

Обід: свіжа морква, 100 г сиру і яйце.

Вечеря: фрукти і стакан кефіру.

Дванадцятий день

Сніданок: середня свіжа морква і фреш лимона.

Обід: помідор і 100 г вареної риби.

Вечеря: 100 г вареної яловичини.

Тринадцятий день

Сніданок: несолодка кава.

Обід: 100 г вареної курки і листя салату.

Вечеря: 100 г вареної яловичини.

Чотирнадцятий день

Сніданок: несолодкий зелений чай.

Обід: 100 г вареної яловичини і один мандарин.

Вечеря: 100 г вареної ковбаси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала звички для фігури, які заважають схуднути.

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Медведева Кристина
Медведева Кристина
Моя 6лaгoдаpнocть тому, кто пoкaзaл мне прeкpасный сaйт http://difimas.com/zh7ee1 Проcто пpoйдя oпpоc получилa почти полугoдовую зарплату)) Пoльзуйтеcь, покa eщe есть возможнoсть=)
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