До 8 кг за два тижні: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

Французька дієта входить в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення.
Так, дотримуючись такого типу харчування можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів, повідомляє Голос.ua. Крім того, цей метод абсолютно не шкодить здоров'ю.
Французька дієта включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб. Також такий тип харчування забороняє інші хлібні та кондитерські продукти, соки, сіль, алкоголь і цукор.
Фото: dpchas.com.ua
Зразкове меню
Перший день
Сніданок: несолодка кава.
Обід: салат із помідорів, листя салату і двох варених яєць.
Вечеря: салат + 100 г нежирного вареного м'яса (яловичина) і листя салату.
Другий день
Сніданок: несолодка кава і трохи житнього хліба.
Обід: 100 г вареної яловичини.
Вечеря: салат із 100 г вареної ковбаси і листя салату.
Третій день
Сніданок: несолодка кава і трохи житнього хліба.
Обід: середня порція смаженої на олії моркви, один помідор і мандарин.
Вечеря: салат із вареною ковбасою (100 г), два варені яйця і листя салату.
Четвертий день
Сніданок: несолодка кава і трохи житнього хліба.
Обід: середня свіжа морква, 100 г сиру і яйце.
Вечеря: фрукти і стакан кефіру.
П'ятий день
Сніданок: свіжа морква з фрешем з одного лимона.
Обід: помідор і 100 г вареної риби.
Вечеря: 100 г вареної яловичини.
Шостий день
Сніданок: несолодка кава.
Обід: 100 г вареної курки і листя салату.
Вечеря: 100 г вареної ковбаси.
Сьомий день
Сніданок: несолодкий зелений чай.
Обід: 100 г вареної яловичини і один апельсин.
Вечеря: 100 г вареної ковбаси.
Восьмий день
Сніданок: несолодка кава.
Обід: салат із помідорів, двох варених яєць і листя салату.
Вечеря: салат із нежирним м'ясом і листям салату.
Дев'ятий день
Сніданок: несолодка кава і шматочок житнього хліба.
Обід: 100 г вареної яловичини.
Вечеря: салат із вареною ковбасою (100 г) і листя салату.
Десятий день
Сніданок: несолодка кава і шматочок житнього хліба.
Обід: середня порція смаженої на олії моркви, один помідор і апельсин.
Вечеря: салат із вареною ковбасою (100 г), два варені яйця і листя салату.
Одинадцятий день
Сніданок: несолодка кава і шматочок житнього хліба.
Обід: свіжа морква, 100 г сиру і яйце.
Вечеря: фрукти і стакан кефіру.
Дванадцятий день
Сніданок: середня свіжа морква і фреш лимона.
Обід: помідор і 100 г вареної риби.
Вечеря: 100 г вареної яловичини.
Тринадцятий день
Сніданок: несолодка кава.
Обід: 100 г вареної курки і листя салату.
Вечеря: 100 г вареної яловичини.
Чотирнадцятий день
Сніданок: несолодкий зелений чай.
Обід: 100 г вареної яловичини і один мандарин.
Вечеря: 100 г вареної ковбаси.
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