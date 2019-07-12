До 7 кг за два тижні: розкрито спосіб легкого схуднення

Людям, які приділяють велику увагу боротьбі з власною вагою, можна спробувати "сісти" на Скарсдейльську дієту.

Як повідомляє Di Lei, вона розрахована на чотирнадцять днів. Основа цієї дієти — низька калорійність, велика кількість білка, мінімум вуглеводів і жиру. Вміст поживних речовин в раціоні наступна: 43% білків, 22.5% жирів, 34.5% вуглеводів. Така пропорція дозволяє скидати зайву вагу (до 7 кг за два тижні) і при цьому не страждати від почуття голоду.

Фото: Relrus.ru

Зазначимо, що ця дієта включає багато яєць, м'яса, риби та сиру. Також потрібно пити багато води (не менше двох літрів в день). Але цей тип харчування забороняє молоко, газовані безалкогольні напої і алкоголь.

Зразкове меню

Фото: ledi-sikret.ru

Сніданок: грейпфрут, тост з хліба грубого помелу і натуральна кава або чай.

Обід: знежирений сир, два курячих яйця, шматочок тосту з хліба грубого помелу.

Вечеря: курча в грилі, шпинат, зелений солодкий перець і чай.

як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!