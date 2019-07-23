Дієта чи спорт? Стало відомо, що ефективніше для схуднення

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, що важливіше для схуднення: спорт чи правильне харчування.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "За роки практики, я можу сказати на 100%, що однаково важливо тренуватися і правильно харчуватися. Якщо ви хочете бути в формі і бути здоровою людиною, то по-іншому ніяк. Адже правильне харчування — це основа здоров'я. Тренування — основа фізичної витривалості і якості тіла", — розповіла Усенко.

Фото: fitnesmagazin.ru

Також дієтолог зазначила, що можна, звичайно, худнути тільки харчуючись правильно, або тільки займаючись спортом. Але якщо грамотно поєднувати, то домогтися результату можна швидше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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