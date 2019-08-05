Без шкоди для здоров'я: названо безпечний спосіб швидкого схуднення

Дієтологи зійшлися на думці, що втрата ваги не завжди залежить від фізичної активності і переїдання. Проблемою може бути порушення обміну речовин і гормональний збій.

Саме тому стандартні дієти багатьом не допомагають або дають короткочасний ефект. Щоб позбутися від зайвих кілограмів раз і назавжди, потрібна особлива метаболічна дієта. Вона ще й дуже безпечна для здоров'я, повідомляє Di Lei.

Що таке метаболічна дієта

Метаболічна дієта для боротьби із зайвою вагою є спеціальною систему харчування, спрямованою на корекцію гормонального балансу. Вона знижує синтез гормонів, що сприяють відкладенню жиру, і активує вироблення протилежних — жироспалюючих.

Фото: dobrohub.ru

Зазначимо, що цей тип харчування включає овочі (зелені боби, броколі, цвітну капусту, селеру, огірки, баклажани), білки (пісне м'ясо, морепродукти, нежирний сир, яйця), жири (маргарин, рослинну олію, оливки, авокадо, горіхи, насіння) і фрукти. Також метаболічна дієта забороняє вживати пасту, крупи і випічку.

Як дотримуватися метаболічної дієти

Фото: sovkusom.ru

Зменшити споживання солі;

Відмовитися від цукру;

Виключити з раціону вуглеводи;

Їсти повільно, насолоджуючись кожним шматочком;

Пити багато води.

Зразкове меню на три дні

Фото: pohudejkina.ru

Перший день

Сніданок: свіжі або приготовані фрукти в сиропі або в розсолі, трав'яний чай.

Обід: нежирна шинка або грудка індички з овочами на вибір.

Вечеря: картопля з грибами та овочами.

Другий день

Сніданок: свіжі або приготовані фрукти в сиропі, трав'яний чай або кава.

Обід: риба або нежирні свіжі сири з овочами на вибір.

Вечеря: овочевий суп.

Третій день

Сніданок: свіжі фрукти, трав'яний чай або кава.

Обід: біле м'ясо з овочами на вибір.

Вечеря: макарони або рис з овочами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала основні звички, які заважають схуднути. Вона також дала кілька порад, чим замінити неправильні перекуси.

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