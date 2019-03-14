Але без лимона: названо найлегшу олію для організму

Лікар-дієтолог, засновник "Лабораторії омолодження" Людмила Гончарова назвала найлегшу олію для організму.

Так, про це вона розповіла в коментарі "Українським новинам". "Бажано зробити генетику жирового обміну, щоб подивитися, яка олія засвоюється. Дуже часто немає рецепторів у великій кількості для засвоєння рослинних жирів і щільних, до яких відноситься масло виноградних кісточок, масло гарбузового насіння і т.д. Тому найлегша олія для всіх — це оливкова, конопляна, їх легше сприймає печінка", — зазначила Гончарова.

Конопляна олія Фото: FoodandHealth

Оливкова олія Фото: FoodandHealth

Також дієтолог додала, що деякі ще п'ють олію або воду з лимонним соком. Але цього не потрібно робити. Адже є люди, у яких не засвоюються кислоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Людмила Гончарова назвала п'ять продуктів, які шкодять здоров'ю і навіть є отрутою для організму.

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