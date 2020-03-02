Мешканка американського міста Лас-Вегас, штат Невада, Джо Анн Мунц кардинально змінила свою зовнішність заради помсти колишньому коханому.

Як передає видання Daily Mail, 54-річна Джо Анн півтора року зустрічалася з чоловіком, який, як з'ясувалося пізніше, був заручений. Щоб пережити розставання жінка зважилася на кардинальні зміни в зовнішності.

Джо Анн Мунц до пластичних операцій Daily Mail

Зокрема, Мунц збільшила груди, вколола ботокс, а також перенесла ряд процедур для омолодження і підтяжки обличчя. На пластичні операції американка витратила більше 10 тисяч доларів.

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Крім того, жінка почала регулярно займатися спортом і ретельно стежити за своїм харчуванням.

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

У своєму Instagram Джо Анн регулярно ділиться ефектними фотографіями, на яких демонструє струнку фігуру у відвертому вбранні.

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Своїм прикладом американка хоче показати іншим жінкам, що у краси немає вікових обмежень.

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Джо Анн Мунц Instagram @real_estate_barbie

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардашьян, розбурхала шанувальників відвертим фото в білизні.

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