51-річна американська співачка схудла на 50 кг: як їй це вдалося

51-річна американська співачка Джанет Джексон схудла на 50 кг після того, як народила первістка. Дієту і тренування артистки контролювала команда професіоналів, тому на схуднення пішло всього 9 місяців.

Зірковий тренер Паулетта Сіблісс розповідала журналістам, що співачка активно займається спортом і тренується по 45-60 хвилин у день, п'ять днів на тиждень, пише "Cosmopolitan".

Джанет Джексон Телеканал 24

За словами Сіблісс, Джексон скинула вагу завдяки силовим вправам.

"Я не хотіла, щоб вона просто втрачала кілограми, нашою метою було позбутися від жиру і наростити м'язову масу. Намагаюся донести до жінок переваги силових тренувань. Багато хто звик вважати, що такий вид навантаження тільки додає маси й робить тіло великим і перекачаним, але це неправда. Коли працюють м'язи, то жир спалюється не тільки під час тренування, але й після нього", — поділилася Паулетта.

Джанет Джексон з дитиною cosmo.ru

Джанет Джексон вагітна cosmo.ru

Дієтолог Девід Аллен підібрав для Джанет Джексон поживний і збалансований раціон: співачка споживала приблизно 1250 калорій у день. Крім того, вона збільшила кількість прийомів їжі до 4-5 разів і зменшила обсяг порцій.

Джанет Джексон на червоній доріжці cosmo.ru

Джанет Джексон на сцені cosmo.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова розкрила секрет свого схуднення. Вона розповіла шанувальникам, що без тренувань і здорового харчування не обійтися, а зняти набряклість і вивести воду допомагає процедура кріоліполіз.

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