5 помилок на тренуваннях, які не дають схуднути

Більшість початківців спортсменів, приходячи в спортзал, хочуть якомога швидше побачити фітнес-результат, і в цій гонитві вони часто допускають одні і ті ж помилки, які віддаляють їх від мети.

У цій статті розбираємося в помилках, які не дають схуднути при активних тренуваннях, разом з тренером київського фітнес-клубу BODYART / FITNESS Віктором Костюком.

Помилка №1. Тренування недостатньо важкі

Заняття — це завжди зусилля над собою. Кожне наступне тренування повинне бути трохи складніше, ніж попереднє. Це особливо важливо для тих, хто працює над м’язовою масою, адже завдяки поступовому збільшенню ваги м’язи будуть рости без шкоди організму, стануть більш еластичними, а гарна форма не змусить довго себе чекати.

Помилка №2. Одноманітні вправи

Для того, щоб досягати цілей, необхідно не давати організму пристосовуватися до вправ, які ви виконуєте впродовж тренування. Намагайтеся урізноманітнювати їх та комбінувати різні навантаження, опрацьовувати кожну м’язову групу та відвідувати інші види фізичної активності.

Помилка №3. Відсутність періодизації

Періодизація в тренуваннях — це зміни в тренувальному процесі, спрямовані на "полегшення" або "обтяження" заняття у певних часових проміжках. Надмірні навантаження і надінтенсивні тренування можуть піддавати організм стресу, що може завдати шкоди здоров’ю. У підсумку, через пару тижнів або місяців це виснажує і завдає бажання зійти з фітнес-дистанції, не досягнувши бажаної мети.

Щоб уникнути цього, на одному занятті, аби випустити пар та зарядитися можна виконувати інтенсивні вправи, направлені на збільшення м’язів, а на іншому — більш плавні вправи задля опрацювання всіх груп м’язів та розтяжки.

Помилка №4. Низькокалорійне харчування

Споживання занадто малої кількість калорій і відсутність зміни плану харчування може призводити до стійкої адаптації організму до раціону, що зупиняє процес схуднення і призводить до "плато".

Тому, потрібно випивати достатню кількість рідини (мінімум 30 мл на кг ваги), правильно і збалансовано харчуватися, організовувати розвантажувальні та завантажувальні дні, вживати ненасичені жири і спати не менше 7-8 годин.

Помилка №5. Недостатня кількість годин для сну

Сон, під час якого відбувається відновлення організму, дуже важливий. Важливо вечеряти не пізніше, ніж за 2 години до сну, добре провітрити спальню. Перед сном краще за все не відволікатися на телефон або перегляд серіалу. Сон повинен займати не менше 7 годин.

Висновок

Займатися з персональним тренером або тренуватися самостійно — справа особиста. Але якщо ви хочете домогтися максимальних результатів в короткі терміни, то персональний тренер в цьому допоможе.

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