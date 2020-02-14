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14 лютого • оновлено в 19:45
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Через Маркл і Гаррі 15 людей залишилися без роботи: що трапилося

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Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз знаходяться в Канаді, звільнили весь свій персонал в Лондоні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

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"У герцогів була невелика команда, всього 15 осіб. Всі вони дуже віддані Сассексам і розуміють і поважають прийняте ними рішення", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що про звільнення Меган і Гаррі повідомили своїм співробітникам ще в січні, після того, як заявили про складання королівських повноважень.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Очевидно, своїм основним місцем проживання подружжя остаточно вибрало Канаду, а у Великобританію Меган і Гаррі будуть приїжджати лише в гості.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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