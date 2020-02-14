Через Маркл і Гаррі 15 людей залишилися без роботи: що трапилося

Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз знаходяться в Канаді, звільнили весь свій персонал в Лондоні.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
"У герцогів була невелика команда, всього 15 осіб. Всі вони дуже віддані Сассексам і розуміють і поважають прийняте ними рішення", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що про звільнення Меган і Гаррі повідомили своїм співробітникам ще в січні, після того, як заявили про складання королівських повноважень.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Очевидно, своїм основним місцем проживання подружжя остаточно вибрало Канаду, а у Великобританію Меган і Гаррі будуть приїжджати лише в гості.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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