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/Краса

Зірка "Жіночого Кварталу" розбурхала мережу великими грудьми

10.8тЧитати матеріал російською

Українська актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Анастасія Оруджова розбурхала шанувальників пишними грудьми.

Її колега Марта Адамчук оприлюднила спільний знімок на своїй сторінці в Instagram. Фотограф Ксенія Твердохліб підловила цей пікантний момент на камеру.

"Високі стосунки в "Жіночому Кварталі". Дякую, що підловила, Ксенія Твердохліб. Анастасія Оруджова, ти любов", – підписала Адамчук під знімком, на якому вона поклала руку під пишні груди колеги.

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У коментарях користувачі захопилися красою дівчат з "Кварталу". "Красуні", "Шикарні", "Гарні", – написали шанувальники.

Зірка "Жіночого Кварталу" розбурхала мережу великими грудьми

"Жіночий квартал"

"Жіночий квартал"

Instagram@zhenskiykvartal_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Адамчук повністю роздяглася для фото і викликала фурор в мережі гарною фігурою.

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Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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