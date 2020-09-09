Зірка "Перших ластівок" вперше став батьком

Актор Олександр Рудинський, який зіграв Ніка в серіалі "Перші ластівки", і його дружина Марія Заніборщ стали батьками.

Радісну новину зірка повідомив у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Спершу він поділився з шанувальниками відео, на якому зображено коридор пологового будинку і чути, як малюк плаче. А через декілька годин актор опублікував фото з новонародженою дитиною (знімок дивіться нижче).

"Моя героїня", – так підписав ролик Рудинський, звернувшись до дружини.

Рудинський повідомив, що став батьком. Instagram Олександра Рудинського

Нагадаємо, у червні 2020 року Олександр і Марія офіційно зареєстрували стосунки. Закохані познайомилися в університеті, але почали зустрічатися наприкінці навчання.

Рудинський з малюком. Instagram Олександра Рудинського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 41-річний вокаліст гурту Little Big Антон Ліссов зізнався, що незабаром стане батьком. Його дружина Анжеліка Іванова вагітна первістком.

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