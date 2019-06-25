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Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

2.3тЧитати матеріал російською

Ведуча шоу "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська здивувала шанувальників зміною іміджу.

На своїй сторінці в Isntagram вона опублікувала знімок, на якому позує блондинкою, хоча всі звикли бачити її шатенкою.

Для фотосесії вона приміряла перуку з чубчиком, а образ доповнила вільною сорочкою білого кольору.

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"Кого у мене більше блондинок чи брюнеток?! Я ось ніколи не була в строю білих і пухнастих, але три рази на рік, відколи приходжу з затятим бажанням змін до стиліста Христини (найчастіше провокує весна, ПМС, депресія), але як бачите, моя Кріс, перемагає цей імпульс. Захоплююся сміливими дівчатами, які експериментують із кольором і довжиною, в цьому якась внутрішня свобода", – написала вона.

Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

У коментарях прихильники помітили, що їй дуже личить такий образ. Хоча не всі оцінили такі зміни.

"Зніміть це негайно", "Ви крута в будь-якому образі", "Навіть не думала, як тобі добре", "Сподіваюся, це перука", "Тобі набагато краще шатенкою", "Дуже круто", – по-різному відреагували шанувальники.

Кого у мене більше блондинок чи брюнеток ?! Я ось ніколи не була в строю білих і пухнастих, але три рази в рік 😅пріхожу з затятим бажанням змін до @kristi_muah (найчастіше провокує весна, ПМС, депресія) МОГО як бачите моя Кріс, перемагає цей імпульс))) Захоплююся сміливими дівчатами, які експериментують з кольором і довжиною, в цьому якась внутрішня свобода! • інша # Астровська в кадрі у @ victoria.miro ❤️

Публікація від ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_)

Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня
Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня
Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

Тодоренко і Астровська

Тодоренко і Астровська

Instagram@alina_astrovskaya

Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

Instagram@alina_astrovskaya

Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

Instagram@alina_astrovskaya

Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

Instagram@alina_astrovskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астровська розповіла, як схудла. Вона пояснила, як харчується і тренується.

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Особа
Аліна Астровська
Місце
Україна
Теги
шоу "Орел і Решка"зміна іміджу
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