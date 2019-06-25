Зірка "Орел і решка" кардинально змінилася: як виглядає красуня

Ведуча шоу "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська здивувала шанувальників зміною іміджу.
На своїй сторінці в Isntagram вона опублікувала знімок, на якому позує блондинкою, хоча всі звикли бачити її шатенкою.
Для фотосесії вона приміряла перуку з чубчиком, а образ доповнила вільною сорочкою білого кольору.
"Кого у мене більше блондинок чи брюнеток?! Я ось ніколи не була в строю білих і пухнастих, але три рази на рік, відколи приходжу з затятим бажанням змін до стиліста Христини (найчастіше провокує весна, ПМС, депресія), але як бачите, моя Кріс, перемагає цей імпульс. Захоплююся сміливими дівчатами, які експериментують із кольором і довжиною, в цьому якась внутрішня свобода", – написала вона.
У коментарях прихильники помітили, що їй дуже личить такий образ. Хоча не всі оцінили такі зміни.
"Зніміть це негайно", "Ви крута в будь-якому образі", "Навіть не думала, як тобі добре", "Сподіваюся, це перука", "Тобі набагато краще шатенкою", "Дуже круто", – по-різному відреагували шанувальники.
Кого у мене більше блондинок чи брюнеток ?! Я ось ніколи не була в строю білих і пухнастих, але три рази в рік 😅пріхожу з затятим бажанням змін до @kristi_muah (найчастіше провокує весна, ПМС, депресія) МОГО як бачите моя Кріс, перемагає цей імпульс))) Захоплююся сміливими дівчатами, які експериментують з кольором і довжиною, в цьому якась внутрішня свобода! • інша # Астровська в кадрі у @ victoria.miro ❤️
Тодоренко і Астровська
Instagram@alina_astrovskaya
Instagram@alina_astrovskaya
Instagram@alina_astrovskaya
Instagram@alina_astrovskaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астровська розповіла, як схудла. Вона пояснила, як харчується і тренується.
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