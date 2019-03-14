Зірка "Кухні" захопила мережу спокусливим фото в бікіні

Зірка серіалу "Кухня", російська актриса Марія Горбань поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику тілесного кольору, демонструючи розкішну фігуру і підкачані "п'яту точку".
"Давно щось не було фотографій мого візуального генія", — написала Горбань.
Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали Марію компліментами.
"Яка гарна", "Зірка в шоці", "Дуже красива", — прокоментували люди.
Всім привіт! Приймаю одразу дві естафети від своїх подруг ❤ Іменинниця Леля 👉🏻 @medynich запропонувала виставити фото 5-ти річної давності, а Ленуся 👉🏻 @lena_cher_ запропонувала роздягнутися, так як ми народжені голими 😍😂 Я вирішила поєднати ці два завдання 🎉 Отримуйте 🔥 Фото зроблено 5 років тому в Ялті, на зйомках фільму "Шукаю жінку з дитиною". І так вийшло, що мені запропонували стати головною героїнею журналу 👉🏻 @maximmagazinerussia і знятися для обкладинки абсолютно голою) Я виконала естафету, точніше дві естафети 😅 і передаю їх своїм партнерам по спектаклю, який пройде сьогодні "Чоловік на годину" 👉🏻 Чекаю хлопці : @shekunovamaria @selivanov_v @loginov_victor @timureremeev @tarzan___official @inadenka 💪🏻😂 # я5летназад # рожденниеbenaked
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Горбань вже демонструвала гарну фігуру в купальнику на відпочинку. Однак шанувальники помітили, що актриса була занадто худа.
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