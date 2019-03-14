Зірка "Кухні" захопила мережу спокусливим фото в бікіні

Зірка серіалу "Кухня", російська актриса Марія Горбань поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику тілесного кольору, демонструючи розкішну фігуру і підкачані "п'яту точку".

"Давно щось не було фотографій мого візуального генія", — написала Горбань.

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали Марію компліментами.

"Яка гарна", "Зірка в шоці", "Дуже красива", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Горбань вже демонструвала гарну фігуру в купальнику на відпочинку. Однак шанувальники помітили, що актриса була занадто худа.

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