'Живий Кен' Родріго Алвес перетворився на Барбі і вирішив стати мамою

36-річна бразильська телезірка Родріго Алвес, який перетворився з копії Кена на ляльку Барбі і поділився враженнями від нової зовнішності, вирішив стати матір'ю.

Знаменитість нещодавно змінив ім'я – тепер він Джессіка і називає себе тільки в жіночому роді, пише DailyMail (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік вже переніс безліч процедур: збільшення грудей, ін'єкції в стегна, коліна, ступні, видалення адамового яблука. Шість операцій Алвес переніс на обличчі. Крім того, знаменитість п'є гормони. Йому залишилося ще три операції, щоб остаточно вважати себе жінкою.

Алвес називає себе Джессікою Instagram @rodrigoalvesuk

"Я хочу дитину. У мене є гарний будинок в Іспанії. Через три роки я бачу себе в своєму садку, в турботах про дитину. Поруч з люблячою людиною", – розповів Алвес.

Він зізнався, що завжди відчував себе жінкою, в дитинстві грав у ляльки і одягав дівчачі наряди. Родріго намагався бути чоловіком з усіх сил, але водночас почував себе нещасним.

Родріго Алвес до та після трансформації в Кена uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22-річна модель Барбара Луна Сіпос з Будапешту (Угорщина) зробила десять пластичних операцій, щоб бути схожою на ляльку Барбі. Дівчина звільнилася з посади секретарки, бо її харизма зводила чоловіків з розуму.