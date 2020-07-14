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"Живий Кен" Родріго Алвес перетворився на Барбі і вирішив стати мамою

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Краса
2,4 т.
'Живий Кен' Родріго Алвес перетворився на Барбі і вирішив стати мамою

"Живий Кен" Родріго Алвес перетворився на Барбі. lifestylemedia.biz

36-річна бразильська телезірка Родріго Алвес, який перетворився з копії Кена на ляльку Барбі і поділився враженнями від нової зовнішності, вирішив стати матір'ю.

Знаменитість нещодавно змінив ім'я – тепер він Джессіка і називає себе тільки в жіночому роді, пише DailyMail (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік вже переніс безліч процедур: збільшення грудей, ін'єкції в стегна, коліна, ступні, видалення адамового яблука. Шість операцій Алвес переніс на обличчі. Крім того, знаменитість п'є гормони. Йому залишилося ще три операції, щоб остаточно вважати себе жінкою.

Алвес називає себе Джессікою

Алвес називає себе Джессікою Instagram @rodrigoalvesuk

"Я хочу дитину. У мене є гарний будинок в Іспанії. Через три роки я бачу себе в своєму садку, в турботах про дитину. Поруч з люблячою людиною", – розповів Алвес.

Він зізнався, що завжди відчував себе жінкою, в дитинстві грав у ляльки і одягав дівчачі наряди. Родріго намагався бути чоловіком з усіх сил, але водночас почував себе нещасним.

Родріго Алвес до та після трансформації в Кена

Родріго Алвес до та після трансформації в Кена uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22-річна модель Барбара Луна Сіпос з Будапешту (Угорщина) зробила десять пластичних операцій, щоб бути схожою на ляльку Барбі. Дівчина звільнилася з посади секретарки, бо її харизма зводила чоловіків з розуму.

Родрiго Алвес
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