Зеленська несподівано з'явилася на обкладинці Vogue: фото першої леді

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue.

Відповідні фото були опубліковані на офіційному сайті видання. Зазначається, що Зеленська в грудневому номері розповіла про життя в новому статусі, нові обов'язки та можливості, а також про моду як "інструмент культурної дипломатії".

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

На двох чорно-білих світлинах перша леді позувала в кашеміровому кейпі до підлоги й чобітках на підборах. Також на одному зі знімків компанію Олені склав її чоловік, президент України Володимир Зеленський, та їхні діти – Олександра та Кирило.

Олена Зеленська на обкладинці грудневого випуску українського Vogue Фото: vogue.ua

Олена і Володимир Зеленський з дітьми на обкладинці Vogue Фото: vogue.ua

Новини Відомий дизайнер із РФ заступився за дружину Зеленського

На третьому фото Зеленська постала в червоній спідниці, водолазці та сірому піджаку. Крім того, головний редактор Vogue Філіп Власов пояснив, що означає кожна з обкладинок.

"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номеру, щоб показати її з різних сторін.. На одній — суворий офіційний портрет. На іншій Олена разом зі своєю родиною, в оточенні найважливіших людей у своєму житті вона зворушлива та безтурботна. На третій, цифровій обкладинці, ми бачимо просто жінку — гарну та привабливу. Ми задумували дуже чесну та щиру історію, і для роботи над проєктом Пола Беллаарта — його майже документальний стиль дав змогу показати першу леді максимально правдиво, такою, якою вона є насправді", — розповів Власов.

Олена Зеленська в елегантному вбранні на обкладинці Vogue Фото: vogue.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послинею Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно Зеленська з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить донька президента США Іванка Трамп.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!