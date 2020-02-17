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17 лютого • оновлено в 16:18
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Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд

3.1т
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У соцмережі TikTok набирає популярності новий тренд – The Fox Eye Challenge (лисячі очі челлендж). Так, дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, зголюють брови на камеру.

Відповідні відео опубліковані на сайті TikTok. Варто зазначити, що вони позбуваються не повністю брів, а лише від куточка. Адже потрібно домогтися ефекту, щоб зовнішня частина не "опускалася", а залишалася прямою лінією, яку опісля потрібно домалювати (відео дивіться нижче).

Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд
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Зауважимо, що макіяж брів Кендалл Дженнер став популярний серед її фанатів на початку лютого, і тепер вони намагаються відтворити його в домашніх умовах. Однак найчастіше це призводить до епічних фейлів.

Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд
Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд
Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд
Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд
Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд
Зголені брови: у мережі набирає популярності дивний тренд

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Автор
Юля Ухіна Юля Ухіна
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
а почему этому тренду не следуют красавицы а только одни уро дины?))
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