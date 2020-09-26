Зачіски з хусткою стали трендом осені 2020: наймодніші варіанти. Фото

Зачіски з хустками у волоссі стали справжнім трендом осені 2020 року.

Тепер, щоб мати красивий вигляд, не обов'язково піддаватися кардинальним змінам у зовнішності. Досить додати до образу маленький аксесуар і зовнішність заграє іншими фарбами.

Трендовую зачіску з хусткою можна заплітати в коси, зав'язувати на волоссі, використовувати як ободок або гумку для волосся – варіацій безліч.

До того ж, зачіска з хусткою підійде абсолютно будь-якого типу і довжині волосся, а її створення не займе багато часу. Навіть власниці тонкого і, позбавленого фактури, волосся зможуть надати своїй гриві відсутній об`єм.

На осінь 2020 стилісти пропонують звернути увагу на такі зачіски з хусткою: тюрьбани, хіпі-бандани, пов'язки з бантом в стилі pin-up і вплетена хустка у прості укладання.

OBOZREVATEL зібрав добірку модних і стильних ідей зачісок з хусткою від Pinterest, які легко повторити самостійно в домашніх умовах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чому не можна розчісувати мокре волосся.