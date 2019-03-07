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З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

7.2тЧитати матеріал російською

Російська співачка, екс-учасниця колись популярного гурту "Ранетки" Олена Третьякова стала на захист своєї подруги і колеги Жені Огурцової, яку покинув чоловік із хворою дитиною.

Так, на своїй сторінці в Instagram Третьякова опублікувала пост, в якому написала, що "її хата не скраю". Вона завжди буде підтримувати дорогу їй людину, навіть незважаючи на погрози Женіного чоловіка нібито розкрити її орієнтацію.

Зазначимо, що чутки про нетрадиційну орієнтацію артистки не раз з'являлися в різних ЗМІ, адже Олена асоціюється у багатьох з образом пацанки. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як вона змінилася з часів існування гурту "Ранетки".

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

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Зараз багато шанувальників "Ранеток" ледь впізнають 30-річну артистку. За останні кілька років вона сильно змінилася: схудла, змінила імідж і стала більш жіночною. Від пацанки з довгим чубчиком не залишилося і сліду.

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

Що стосується нинішньої діяльності Третьякової — вона захопилася йогою. Наразі зірка викладає йогу в Москві, а також їздить з майстер-класами містами Росії. В майбутньому Олена планує відкрити власну студію.

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова

Фото: instagram/lenatretyakova

Також артистка разом з екс-"ранеткою" Женею Огурцовою займається YouTube-каналом "Курага".

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова і Женя Огурцова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова і Женя Огурцова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова, Женя Огурцова і Лєра Козлова

Фото: instagram/lenatretyakova

З пацанки в красуню: найпікантніші фото колишньої скромниці "Ранетки"

Олена Третьякова, Женя Огурцова і Лєра Козлова

Фото: instagram/lenatretyakova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка й актриса, солістка колись популярного дівочого колективу "Ранетки" Євгенія Огурцова розповіла шанувальникам в мережі про невдалий любовний досвід.

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