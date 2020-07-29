Які продукти потрібно їсти для ідеальної шкіри: дієтологиня назвала список
Які продукти потрібно їсти для ідеальної шкіри: дієтологиня назвала список. 24 Канал
Все, що ми їмо, впливає на стан шкіри. Адже недарма кажуть, що шкіра – це дзеркало шлунково-кишкового тракту та індикатор роботи травної системи.
Про продукти, які допоможуть шкірі залишатися здоровою та красивою, написала дієтологиня Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.
Горіхи
У них багато цинку. Якщо ваша шкіра повільно відновлюється, ймовірно, їй бракує цинку. Цей мікроелемент входить до складу майже всіх ферментів, які потрібні для обміну речовин в шкірі. Без цинку лімфоцити не дозрівають до потрібної міри і не можуть захистити шкіру від бактерій.
Горіхи корисні для шкіри Medfond.com
Тунець
Це джерело омега-3 кислот. Вони допомагають шкірі впоратися із запаленням і акне. Одне дослідження показало, що омега-3 кислоти значно зменшили кількість акне за 2 місяці. У Північній Кароліні (США) обстежували тисячу підлітків, і виявилося, що у тих, хто вживав багато морепродуктів, симптоми акне (чорні точки, прищі, вугрі і жирна шкіра) виникали набагато рідше.
Броколі
Броколі містить сульфорафан – речовину, яка стимулює антиоксидантну систему шкіри, допомагає захиститися від негативного впливу ультрафіолету і навіть уповільнює старіння шкіри.
Помідор
Ідеально підходить для чутливої шкіри. У цьому овочі присутній лікопін – бета-каротин, який попереджає почервоніння шкіри під дією сонця.
Помідори підходять для чутливої шкіри Куркуль
Темний шоколад
Темний шоколад містить флавоноїди. Вони значно покращують кровообіг в шкірі, вирівнюють її колір, допомагають їй утримувати вологу і навіть прибирають дрібні зморшки.
Болгарський перець
Містить багато вітаміну С, який усуває гіперпігментацію, як постзапальну, так і вікову.
Соя
Ізофлавони в її складі стимулюють синтез колагену і допомагають зберегти еластичність шкіри (особливо корисно жінкам в постменопаузі).
Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський дієтолог Айтор Санчес вважає, що яйця є досить простим і корисним продуктом, який допомагає схуднути.