Які продукти потрібно їсти для ідеальної шкіри: дієтологиня назвала список. 24 Канал

Все, що ми їмо, впливає на стан шкіри. Адже недарма кажуть, що шкіра – це дзеркало шлунково-кишкового тракту та індикатор роботи травної системи.

Про продукти, які допоможуть шкірі залишатися здоровою та красивою, написала дієтологиня Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.

Горіхи

У них багато цинку. Якщо ваша шкіра повільно відновлюється, ймовірно, їй бракує цинку. Цей мікроелемент входить до складу майже всіх ферментів, які потрібні для обміну речовин в шкірі. Без цинку лімфоцити не дозрівають до потрібної міри і не можуть захистити шкіру від бактерій.

Горіхи корисні для шкіри Medfond.com

Тунець

Це джерело омега-3 кислот. Вони допомагають шкірі впоратися із запаленням і акне. Одне дослідження показало, що омега-3 кислоти значно зменшили кількість акне за 2 місяці. У Північній Кароліні (США) обстежували тисячу підлітків, і виявилося, що у тих, хто вживав багато морепродуктів, симптоми акне (чорні точки, прищі, вугрі і жирна шкіра) виникали набагато рідше.

Броколі

Броколі містить сульфорафан – речовину, яка стимулює антиоксидантну систему шкіри, допомагає захиститися від негативного впливу ультрафіолету і навіть уповільнює старіння шкіри.

Помідор

Ідеально підходить для чутливої ​​шкіри. У цьому овочі присутній лікопін – бета-каротин, який попереджає почервоніння шкіри під дією сонця.

Помідори підходять для чутливої шкіри Куркуль

Темний шоколад

Темний шоколад містить флавоноїди. Вони значно покращують кровообіг в шкірі, вирівнюють її колір, допомагають їй утримувати вологу і навіть прибирають дрібні зморшки.

Болгарський перець

Містить багато вітаміну С, який усуває гіперпігментацію, як постзапальну, так і вікову.

Соя

Ізофлавони в її складі стимулюють синтез колагену і допомагають зберегти еластичність шкіри (особливо корисно жінкам в постменопаузі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський дієтолог Айтор Санчес вважає, що яйця є досить простим і корисним продуктом, який допомагає схуднути.