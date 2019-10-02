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2 жовтня • оновлено в 17:57
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"Які красуні": сімейне фото Пугачової з дочками розчулило мережу

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Примадонна Алла Пугачова з дочками Христиною Орбакайте та Лізою викликала захват шанувальників.

Сімейний знімок опублікував чоловік російської співачки, шоумен Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.

"Дівчата: Єлизавета Галкіна, Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Юля Проскурякова, Іда Достман", – перерахував Галкін всіх жінок і дівчаток на фото.

Пугачова з Лізою і Христиною

Пугачова з Лізою і Христиною

instagram.com/maxgalkinru

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Шанувальників розчулив знімок. У коментарях написали, які все вони красуні. "Дівчата красуні", "Красуні", "Будьте здорові", "Ви кльові", "Квітник", "Чудо як гарні", – написали користувачі.

Пугачова з дочками

Пугачова з дочками

instagram.com/maxgalkinru

"Які красуні": сімейне фото Пугачової з дочками розчулило мережу
"Які красуні": сімейне фото Пугачової з дочками розчулило мережу
"Які красуні": сімейне фото Пугачової з дочками розчулило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова публічно присоромила колегу Діму Білана.

Справа в тому, що той зганьбився виступом на Дні міста в Самарі. Жителі поскаржилися на те, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки і показував вульгарні рухи. Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Алла Пугачова Ліза Галкіна Максим Галкін Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса діти
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