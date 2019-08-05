Як зробити ідеальне фото для Instagram: топ-5 порад

Зовсім скоро підійде до кінця літо, а разом з ним і сезон відпусток. Стрічки соціальних мереж почнуть наповняться фото з різних курортів і щоб не відставати від своїх друзів необхідно також мати яскраві знімки і ділитися ними.

Зробити ідеальне фото на відпочинку досить складно, оскільки зазвичай поруч немає професійного фотографа. Незважаючи на це, є лайфхаки, які допоможуть зробити гарний знімок.

pexels.com

Знімайте рано вранці або ввечері

Гірший час для фотосесії - коли сонце в зеніті, тобто опівдні. При таких умовах тіні виходять жорсткими і некрасивими. Краще фотографуватися на світанку або заході.

pexels.com

Вибирайте місце зйомки заздалегідь

Заздалегідь виберіть місце для фотосесії, враховуючи потік людей вранці і ввечері. Якщо всюди вас оточують і заглядають до вас в кадр такі ж відпочивальники, то допомогти можуть спеціальні додатки для редагування фотографій.

pexels.com

Налаштуйте експозицію

У смартфонах є ручна експокоррекція, яка зможе швидко відкоригувати яскравість знімка. Важливо, щоб не виникало темних провалів на обличчі.

pexels.com

Шукайте різні ракурси і пози

Не бійтеся експериментувати, як з ракурсами і з позами. На пляжі багато різних атрибутів, які можна використовувати в кадрі в якості доповнення.

pexels.com

Редагуйте фотографії в фоторедакторах

Додати насиченості, накласти фільтр або виправити форму грудей і ніг - незамінні опції в додатках для фоторедагування.

pexels.com

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