Як зробити ідеальне фото для Instagram: топ-5 порад

Зовсім скоро підійде до кінця літо, а разом з ним і сезон відпусток. Стрічки соціальних мереж почнуть наповняться фото з різних курортів і щоб не відставати від своїх друзів необхідно також мати яскраві знімки і ділитися ними.
Зробити ідеальне фото на відпочинку досить складно, оскільки зазвичай поруч немає професійного фотографа. Незважаючи на це, є лайфхаки, які допоможуть зробити гарний знімок.
pexels.com
Знімайте рано вранці або ввечері
Гірший час для фотосесії - коли сонце в зеніті, тобто опівдні. При таких умовах тіні виходять жорсткими і некрасивими. Краще фотографуватися на світанку або заході.
pexels.com
Вибирайте місце зйомки заздалегідь
Заздалегідь виберіть місце для фотосесії, враховуючи потік людей вранці і ввечері. Якщо всюди вас оточують і заглядають до вас в кадр такі ж відпочивальники, то допомогти можуть спеціальні додатки для редагування фотографій.
pexels.com
Налаштуйте експозицію
У смартфонах є ручна експокоррекція, яка зможе швидко відкоригувати яскравість знімка. Важливо, щоб не виникало темних провалів на обличчі.
pexels.com
Шукайте різні ракурси і пози
Не бійтеся експериментувати, як з ракурсами і з позами. На пляжі багато різних атрибутів, які можна використовувати в кадрі в якості доповнення.
pexels.com
Редагуйте фотографії в фоторедакторах
Додати насиченості, накласти фільтр або виправити форму грудей і ніг - незамінні опції в додатках для фоторедагування.
pexels.com
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