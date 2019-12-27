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27 грудня • оновлено в 11:21
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Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

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Привабливою та красивою, жінка може бути в будь-якому віці. Але для того, щоб зберігати красу і ловити зацікавлені погляди чоловіків, доведеться потрудитися над собою.

Жіночий "Рамблер" опублікував топ-4 поради, які допоможуть залишатися жінкам молодими та привабливими й після 40 років.

Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

Фото: lotos-frolov.ru

Правильне харчування

З віком у людей сповільнюється обмін речовин, отже, добова доза калорій повинна поступово зменшуватися. Це не означає, що знадобиться сидіти на дієтах або виснажувати себе голодуванням. Варто лише збагатити свій раціон клітковиною і перейти на менш калорійні продукти. Зазначається, що після 40 років також дуже корисно їсти свіжі ягоди та шпинат. Крім того, корисно пити імбирно-медовий напій.

Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

Фото: mygrace.ru

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Фізична активність

Фізична активність після 40 років допоможе не тільки контролювати вагу, але й стане перешкоджати обвисанню шкіри. Причому не обов'язково записуватися на фітнес або терміново починати відвідувати спортзал, досить пів години в день ходити пішки, відмовитися від використання ліфта і робити щодня вранці зарядку. До слова, для боротьби зі зморшками доведеться робити гімнастику обличчя.

Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

Фото: womanwiki.ru

Повноцінний сон

Якщо людям у віці до 30-35 років вистачає, в середньому, 7 годин сну, то в 40 років і старше потрібно спати, як мінімум, 8 годин. Причому мова про спокійний та повноцінний відпочинок. Тому купіть зручну подушку, підберіть матрац та візьміть за правило обов'язково провітрювати спальню перед тим, як лягати спати.

Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

Фото: dar24.com

Догляд за шкірою

Крім догляду за обличчям потрібно також дбати про шкірний покрив інших частин тіла. Лосьйон з ефектом зволоження або легкої підтяжки допоможе епідермісу не так сильно піддаватися негативним віковим змінам.

Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

Фото: vsviti.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як змінюється статеве життя після 60 років.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Краса
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