Як залишатися молодою та привабливою після 40 років: названі найкращі способи

Привабливою та красивою, жінка може бути в будь-якому віці. Але для того, щоб зберігати красу і ловити зацікавлені погляди чоловіків, доведеться потрудитися над собою.

Жіночий "Рамблер" опублікував топ-4 поради, які допоможуть залишатися жінкам молодими та привабливими й після 40 років.

Фото: lotos-frolov.ru

Правильне харчування

З віком у людей сповільнюється обмін речовин, отже, добова доза калорій повинна поступово зменшуватися. Це не означає, що знадобиться сидіти на дієтах або виснажувати себе голодуванням. Варто лише збагатити свій раціон клітковиною і перейти на менш калорійні продукти. Зазначається, що після 40 років також дуже корисно їсти свіжі ягоди та шпинат. Крім того, корисно пити імбирно-медовий напій.

Фото: mygrace.ru

Фізична активність

Фізична активність після 40 років допоможе не тільки контролювати вагу, але й стане перешкоджати обвисанню шкіри. Причому не обов'язково записуватися на фітнес або терміново починати відвідувати спортзал, досить пів години в день ходити пішки, відмовитися від використання ліфта і робити щодня вранці зарядку. До слова, для боротьби зі зморшками доведеться робити гімнастику обличчя.

Фото: womanwiki.ru

Повноцінний сон

Якщо людям у віці до 30-35 років вистачає, в середньому, 7 годин сну, то в 40 років і старше потрібно спати, як мінімум, 8 годин. Причому мова про спокійний та повноцінний відпочинок. Тому купіть зручну подушку, підберіть матрац та візьміть за правило обов'язково провітрювати спальню перед тим, як лягати спати.

Фото: dar24.com

Догляд за шкірою

Крім догляду за обличчям потрібно також дбати про шкірний покрив інших частин тіла. Лосьйон з ефектом зволоження або легкої підтяжки допоможе епідермісу не так сильно піддаватися негативним віковим змінам.

Фото: vsviti.com.ua

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