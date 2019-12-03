Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

З зими шкірі необхідні особливий догляд і захист. Не завжди крему або щоденного догляду буває досить для того, щоб захистити обличчя від впливу морозу.

Про те, які процедури варто зробити за зиму, щоб навесні шкіра була здоровою і сяючою пише "Cosmopolitan".

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Процедури лазерної корекції шкіри

Завдання таких процедур - боротьба зі зморшками, розширеними порами, пігментацією, також вони сприяють вирівнюванню рельєфу, структури та ліфтінгу шкіри.

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Фототерапія

Фототерапія відноситься до світлових методик впливу, але, на відміну від лазера, при фототерапії використовується широкосмугове світло. Після кількох процедур шкіра помітно омолоджується, а її тон і текстура виглядають більш рівними.

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Методики ін'єкційного відновлення

У холодну пору року повітря в приміщеннях і транспорті стає пересушеним, а вихід на вулицю супроводжується різким перепадом температури і вологості. Це негативно впливає на зволоженість і гідратацію шкіри. Для запобігання неприємних наслідків можна використовувати мезотерапевтичні коктейлі або біоревіталізанти.

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Пілінги

Пілінг - найбільш ніжна і проста процедура для зимового догляду. Якщо часу на реабілітацію після апаратних методик немає, спробуйте хімічні пілінги. Вони сприяють зміцненню дерми, поліпшенню структури і рельєфу шкіри.

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Мікросклерозування

Це ін'єкційне лікування хронічної венозної недостатності, дрібної судинної сітки.

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