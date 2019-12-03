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3 грудня • оновлено в 14:16
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Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

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З зими шкірі необхідні особливий догляд і захист. Не завжди крему або щоденного догляду буває досить для того, щоб захистити обличчя від впливу морозу.

Про те, які процедури варто зробити за зиму, щоб навесні шкіра була здоровою і сяючою пише "Cosmopolitan".

Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

pexels.com

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Процедури лазерної корекції шкіри

Завдання таких процедур - боротьба зі зморшками, розширеними порами, пігментацією, також вони сприяють вирівнюванню рельєфу, структури та ліфтінгу шкіри.

Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

pexels.com

Фототерапія

Фототерапія відноситься до світлових методик впливу, але, на відміну від лазера, при фототерапії використовується широкосмугове світло. Після кількох процедур шкіра помітно омолоджується, а її тон і текстура виглядають більш рівними.

Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

pexels.com

Методики ін'єкційного відновлення

У холодну пору року повітря в приміщеннях і транспорті стає пересушеним, а вихід на вулицю супроводжується різким перепадом температури і вологості. Це негативно впливає на зволоженість і гідратацію шкіри. Для запобігання неприємних наслідків можна використовувати мезотерапевтичні коктейлі або біоревіталізанти.

Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

pexels.com

Пілінги

Пілінг - найбільш ніжна і проста процедура для зимового догляду. Якщо часу на реабілітацію після апаратних методик немає, спробуйте хімічні пілінги. Вони сприяють зміцненню дерми, поліпшенню структури і рельєфу шкіри.

Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

pexels.com

Мікросклерозування

Це ін'єкційне лікування хронічної венозної недостатності, дрібної судинної сітки.

Як захистити шкіру від морозу: топ-5 необхідних процедур

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як позбутися целюліту.

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Автор
Марія Дідик
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