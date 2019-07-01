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Як врятуватися від целюліту: Супрун розкрила ефективні методи

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про ефективні методи боротьби з целюлітом.

На своїй сторінці у Facebook чиновниця пояснила, що целюлітом називають видимі прояви жирової тканини, коли шкіра на вигляд нагадує цедру апельсина.

Ця проблема, за словами Супрун, з'являється, коли каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а обсяг жирової тканини завеликий.

Ще однією причиною появи целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто недолік крово- і лімфопостачання.

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Ілюстрація. Целюліт

Ілюстрація. Целюліт

Жіночий журнал

"Є кілька новин: і хороші, і погані. Почнемо з поганих: більшість косметичних засобів у боротьбі з целюлітом малоефективні, а процедури слід робити постійно.

Хороші новини: целюліт – це не хвороба і не порок, а досить звичне для чоловіків і жінок фізіологічне явище. Хоча в усьому є своя межа – целюліт буває різним у градації, тому "запускати" і повністю його ігнорувати не варто", – написала в.о. міністра.

Вона зазначила, що коли людина вживає занадто багато вуглеводів, особливо солодощів або алкоголю, виникає так звана гіперінсулінемія – стан, коли рівень гормону інсуліну часто підвищується.

Згодом це може призвести до діабету 2-го типу, а також підсилює прояви целюліту.

"Є процедури, які вважаються ефективними, хоча їх ефект тимчасовий. Це лімфодренаж і масаж, постановка банок (це підсилює циркуляцію лімфи і крові), хірургічне втручання в структуру сполучної тканини, лазерна корекція структури жирової тканини", – написала Супрун.

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Однак, за її словами, існують прості поради, які можуть врятувати від целюліту і які можна робити щодня самостійно:

  • Не носіть білизну, що стискає і "коригує" фігуру, тісні колготки, легінси і штани. Чим більше і триваліше стиснення, тим гірше циркуляція лімфи та крові, менші поставки кисню в жирову тканину і шкіру та менше утворення колагену.

  • Робіть силові вправи. Глибокі присідання з вагою і віджимання ногами лежачи допоможуть сформувати м'язовий рельєф, підтримувати жирову тканину.

  • Більше рухайтеся і намагайтеся не сидіти або стояти тривалий час. Сидіння і стояння пов'язані не тільки з целюлітом, але і з більш небезпечними станами, наприклад, із варикозним розширенням вен і ожирінням.

  • Залиште куріння. Воно також створює внесок в ішемію, тобто недолік кровопостачання кінцівок і жирової тканини. Куріння впливає на експресію генів, залучених у розвиток целюліту, особливо в генетично схильних жінок.

  • Слідкуйте за раціоном і підтримуйте здорову вагу.

  • Усуньте з раціону джерела ксеноестрогенів. Це сполуки, які надходять з їжі або пластика й імітують дію власних гормонів людини. Ксеноестрогени вважаються однією з причин раннього прояви целюліту у підлітків, а також у чоловіків.

  • Вибирайте креми з ретиноїдами і вітаміном С. Саме ретиноїди сприяють утворенню колагену та підтримці підшкірної сполучної тканини в адекватному стані.

  • Використовуйте кавову гущу для догляду за шкірою. У ній міститься кофеїн – одна з речовин, що входить до складу антицелюлітних кремів. Крім того, кавовий пілінг добре стимулює кровообіг у шкірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун назвала небезпеку солодких напоїв. За її словами, їх вживання може призвести до серцево-судинних хвороб, ожиріння або діабету.

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Тема
здоров'я
Особа
Уляна Супрун
Теги
харчуванняКраса
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