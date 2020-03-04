Головна Новини
4 березня • оновлено в 05:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Як виглядати найгарнішою: топ-5 легких зачісок на 8 березня

489
Читати матеріал російською

8 березня дівчатам хочеться виглядати особливо ефектно, тому варто заздалегідь продумати весняний образ.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам не витрачати занадто багато часу і публікує топ-5 красивих і легких зачісок до 8 березня.

Романтичний пучок

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: пучок

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: пучок

Pinterest

Новини
Гілочки, троянди, тюльпани: найкращий манікюр на 8 березня

Волосся потрібно розділити на дві рівні частини і зробити з них два хвости. Далі слід зав'язати їх, як на картинці, а кінці зачіски скрутити в пучок і закріпити невидимкою.

Текстури

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: текстури

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: текстури

Pinterest

За допомогою сучасних засобів для волосся можна за кілька хвилин зробити ефектну зачіску. Для цього згодиться лак, гелі, пінка, пудра для волосся і т.п. Руками сформуйте зачіску і готово!

Мальвінка

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: мальвінка

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: мальвінка

Pinterest

Мальвинка не забере у вас багато часу: підкрутіть кінці волосся плойкою, а локони по боках біля обличчя заплетіть або скрутіть у джгути, заколовши красивою шпилькою.

Два пучки

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: два пучки

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: два пучки

Pinterest

Ця мила зачіска, два пучки, у свято 8 березня не залишиться без уваги оточуючих. Особливо романтично вона буде виглядати в недбалому вигляді, з випущеними передніми пасмами і розслабленими пучками.

Зачіска з обідком

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: зачіска з обідком

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: зачіска з обідком

Pinterest

Це одна з найлегших зачісок, яка підійде для короткого волосся. Одягніть обідок, а потім решту волосся загорніть за нього, як на картинці.

Як писав раніше OBOZREVATEL, американська співачка Дженніфер Лопес спричинила фурор, з'явившись на сімейному сніданку в спортивному костюмі з тропічним принтом.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "8 березня" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
8 березня
Місце
Україна
Теги
Мода жінки Стиль Краса свято стрижка зачіска
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації