Як виглядати найгарнішою: топ-5 легких зачісок на 8 березня

8 березня дівчатам хочеться виглядати особливо ефектно, тому варто заздалегідь продумати весняний образ.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам не витрачати занадто багато часу і публікує топ-5 красивих і легких зачісок до 8 березня.

Романтичний пучок

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: пучок Pinterest

Волосся потрібно розділити на дві рівні частини і зробити з них два хвости. Далі слід зав'язати їх, як на картинці, а кінці зачіски скрутити в пучок і закріпити невидимкою.

Текстури

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: текстури Pinterest

За допомогою сучасних засобів для волосся можна за кілька хвилин зробити ефектну зачіску. Для цього згодиться лак, гелі, пінка, пудра для волосся і т.п. Руками сформуйте зачіску і готово!

Мальвінка

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: мальвінка Pinterest

Мальвинка не забере у вас багато часу: підкрутіть кінці волосся плойкою, а локони по боках біля обличчя заплетіть або скрутіть у джгути, заколовши красивою шпилькою.

Два пучки

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: два пучки Pinterest

Ця мила зачіска, два пучки, у свято 8 березня не залишиться без уваги оточуючих. Особливо романтично вона буде виглядати в недбалому вигляді, з випущеними передніми пасмами і розслабленими пучками.

Зачіска з обідком

Легкі і красиві зачіски на 8 березня: зачіска з обідком Pinterest

Це одна з найлегших зачісок, яка підійде для короткого волосся. Одягніть обідок, а потім решту волосся загорніть за нього, як на картинці.

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