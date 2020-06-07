Як виглядати молодше: модні стрижки на літо для жінок після 40

Жінкам, які досягли віку 40 років і старше, дуже важливо підібрати правильну стрижку, яка допоможе повністю змінитися.
Так, за правильного підходу перукаря можна отримати чарівний образ з омолоджуючим ефектом. OBOZREVATEL пропонує звернути увагу на стрижки, які рекомендуються стилістами в цьому сезоні.
Піксі
Ця яскрава стрижка дозволить створити легкий та ніжний образ. Вона легка в укладанні та не забирає багато часу. Піксі вибирають упевнені в собі, цілеспрямовані та активні жінки.
Стрижка піксі
Піксі
Гарсон
Ця стрижка підходить мініатюрним дамам з ідеальною формою обличчя.
Стрижка гарсон
Стрижка гарсон після 40
Гарсон
Боб
Ця універсальна стрижка додасть об'єму волоссю, з нею навіть тонке і тьмяне волосся виглядатиме набагато привабливішим. Боб дозволить створити ефектний образ, який не залишиться поза увагою оточуючих.
Стрижка боб
Боб після 40
Стрижка боб на хвилястому волоссі
Драбинка
Драбинка підійде власницям середнього волосся. Ця стрижка допоможе зробити обличчя візуально більш витонченим і привабливим, крім того, вона підходить практично всім, що примножує її популярність.
Стрижка драбинка
Драбинка на хвилястому волоссі
Драбинка на середньому волосся
Драбинка на довгому волоссі
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