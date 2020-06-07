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8 червня • оновлено в 02:34
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Як виглядати молодше: модні стрижки на літо для жінок після 40

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Жінкам, які досягли віку 40 років і старше, дуже важливо підібрати правильну стрижку, яка допоможе повністю змінитися.

Так, за правильного підходу перукаря можна отримати чарівний образ з омолоджуючим ефектом. OBOZREVATEL пропонує звернути увагу на стрижки, які рекомендуються стилістами в цьому сезоні.

Піксі

Ця яскрава стрижка дозволить створити легкий та ніжний образ. Вона легка в укладанні та не забирає багато часу. Піксі вибирають упевнені в собі, цілеспрямовані та активні жінки.

Стрижка піксі

Стрижка піксі

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Піксі

Піксі

Pinterest

Гарсон

Ця стрижка підходить мініатюрним дамам з ідеальною формою обличчя.

Стрижка гарсон

Стрижка гарсон

Pinterest

Стрижка гарсон після 40

Стрижка гарсон після 40

Pinterest

Гарсон

Гарсон

Pinterest

Боб

Ця універсальна стрижка додасть об'єму волоссю, з нею навіть тонке і тьмяне волосся виглядатиме набагато привабливішим. Боб дозволить створити ефектний образ, який не залишиться поза увагою оточуючих.

Стрижка боб

Стрижка боб

Pinterest

Боб після 40

Боб після 40

Pinterest

Стрижка боб на хвилястому волоссі

Стрижка боб на хвилястому волоссі

Pinterest

Драбинка

Драбинка підійде власницям середнього волосся. Ця стрижка допоможе зробити обличчя візуально більш витонченим і привабливим, крім того, вона підходить практично всім, що примножує її популярність.

Стрижка драбинка

Стрижка драбинка

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Драбинка на хвилястому волоссі

Драбинка на хвилястому волоссі

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Драбинка на середньому волосся

Драбинка на середньому волосся

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Драбинка на довгому волоссі

Драбинка на довгому волоссі

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приховати недоліки: модні жіночі стрижки після 30.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
жінки Стиль Мода Краса зачіска стрижка
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