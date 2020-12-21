Як проходили конкурси краси в СРСР: у мережі показали фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Краса
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Як проходили конкурси краси в СРСР: у мережі показали фото

Конкурси краси в СРСР проходили дуже вражаюче, а витонченість учасниць заворожує і по сьогоднішній день. Перший такий захід відбувся під назвою "Московська красуня-88". Так, переможницею стала Маша Калініна.

Але як виявилося, раніше вже проходив подібний конкурс завдяки виданню "Московський комсомолець" – у ньому перше місце зайняла Марія Глазовська, пише LiveJournal. Детальніше про проведення змагань – читайте далі в матеріалі.

  • У 1987 році відбувся конкурс під назвою "Одеситка – ось вона яка". Його переможницею стала Наталія Атаманова.

Наталія Атаманова

Крім "Московської красуні-88", цього ж року проходили такі заходи:

  • "Міс Одеса-88";

  • "Міс Рига-88";

  • "Фрунзенські красуні-88";

  • "Сурська красуня-88".

Конкурс краси в СРСР

  • Так, Міс Одесою у 1988 році стала Наталія Буряк.

Наталія Буряк
"Міс Одеса-88"
Як проходив конкурс "Міс Одеса-88"

  • Міс Рига – старшокласниця Синтія Йенерте.

Синтія Йенерте

  • Фрунзенська красуня – Валерія Решетнікова.

"Фрунзенські красуні-88"
Конкурс "Фрунзенські красуні-88"
Як проходив конкурс "Фрунзенські красуні-88"

  • Сурська красуня – Олена Кузнєцова.

Олена Кузнєцова
Як проходив конкурс "Сурська красуня-88"

  • Московська красуня – Маша Калініна.

Маша Калініна
Московський конкурс краси
"Московська красуня-88"

  • Також відомо, що перші конкурси краси в СРСР пройшли ще у середині 60-х. У новосибірському Академмістечку щорічно 8 березня з 1965-1968 роки проводився конкурс "Міс-Інтеграл".

"Міс-Інтеграл"
Конкурс "Міс-Інтеграл"

  • Найвідоміша учасниця цього конкурсу – Ірина Алфьорова, яка, будучи ще школяркою, брала участь в "Міс-Інтеграл-68" – їй віддали титул "Міс-Преса".

Як проходили конкурси краси у радянському союзі
Учасниці готуються до конкурсу краси
Конкурс краси "Московська красуня-88"
Як виглядали учасниці конкурсів краси в СРСР
Одна з учасниць конкурсу "Московська красуня-88"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 рік тому відбувся перший всесоюзний конкурс краси "Міс СРСР-1989", учасницями якого стали 35 дівчат-переможниць міських, обласних та регіональних конкурсів.

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