Як проходили конкурси краси в СРСР: у мережі показали фото

Конкурси краси в СРСР проходили дуже вражаюче, а витонченість учасниць заворожує і по сьогоднішній день. Перший такий захід відбувся під назвою "Московська красуня-88". Так, переможницею стала Маша Калініна.

Але як виявилося, раніше вже проходив подібний конкурс завдяки виданню "Московський комсомолець" – у ньому перше місце зайняла Марія Глазовська, пише LiveJournal. Детальніше про проведення змагань – читайте далі в матеріалі.

У 1987 році відбувся конкурс під назвою "Одеситка – ось вона яка". Його переможницею стала Наталія Атаманова.

Крім "Московської красуні-88", цього ж року проходили такі заходи:

"Міс Одеса-88";

"Міс Рига-88";

"Фрунзенські красуні-88";

"Сурська красуня-88".

Так, Міс Одесою у 1988 році стала Наталія Буряк.

Міс Рига – старшокласниця Синтія Йенерте.

Фрунзенська красуня – Валерія Решетнікова.

Сурська красуня – Олена Кузнєцова.

Московська красуня – Маша Калініна.

Також відомо, що перші конкурси краси в СРСР пройшли ще у середині 60-х. У новосибірському Академмістечку щорічно 8 березня з 1965-1968 роки проводився конкурс "Міс-Інтеграл".

Найвідоміша учасниця цього конкурсу – Ірина Алфьорова, яка, будучи ще школяркою, брала участь в "Міс-Інтеграл-68" – їй віддали титул "Міс-Преса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 рік тому відбувся перший всесоюзний конкурс краси "Міс СРСР-1989", учасницями якого стали 35 дівчат-переможниць міських, обласних та регіональних конкурсів.