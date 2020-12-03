Як подолати втому: 5 корисних звичок від українських блогерів

Софія Стужук , Аліна Френдій , Саша Пустовіт та інші блогери порадили, як впоратися з легкою апатією, втомленим виглядом і сонливістю.

Популярність зобов'язує інфлюенсерів постійно стежити за собою, бути красивими і бадьорими в щоденних сторіз, а це вимагає деяких зусиль. OBOZREVATEL дізнавався, що саме допомагає їм концентрувати свою енергію й бути завжди в тонусі.

Більше рухатися Так, найперший і найпростіший спосіб позбутися втоми і прогнати сон – почати рухатися. Блогери поголовно роблять вакуум для живота, займаються йогою й розтяжкою для того, щоб прокинутися й відчувати себе добре протягом дня. Просто спробуйте, це працює.

Діва Оливка (Алевтіна) поділилася на своїй сторінці лайфхаком, який допоможе швидко зарядитися енергією. Вона пропонує зробити 100 стрибків, не відриваючи шкарпетки від підлоги, щоб відчути "вібрацію" у тілі.

Також тренування в залі ніхто не скасовував. Завершення карантину вихідного дня дозволяє знову ходити в зал у вільні від роботи дні.

Висипатися Уві сні наші внутрішні батарейки ніби знову заряджаються. Тільки спати варто якісно. Гарний сон починається раніше 23:00 і триває 7–8 годин. Увечері потрібно провітрити спальню й налаштуватися на відпочинок. Аліна Френдій радить завжди наносити нічний крем і сироватку на обличчя й робити невеликий масаж, щоб зранку мати відпочилий вигляд, а Саша Пустовіт рекомендує від втоми робити маски. Тетяна Парфільєва практикує вечори без телефону й інших гаджетів, щоб морально перезарядитися.

Добре снідати Таня Пренткович , Аліна Френдій та інші українські блогери наполягають на тому, що сніданок – головний прийом їжі. Саме перший він заряджає нас силами на цілий день і дозволяє пропустити обід, якщо це потрібно. Якщо замість корисної їжі випити чашку кави, то ви будете відчувати сонливість уже через кілька годин. А ось хороша порція вівсянки або тости з авокадо вгамують почуття голоду на пів дня.

Проводити час на свіжому повітрі У робочі дні корисно максимально ходити пішки: дорогою на роботу або залишати межі офісу в обідню перерву. Це забезпечить організм киснем і відновить клітинну енергію. А на вихідних або під час відпустки варто порадувати себе вилазкою на природу. Наприклад, Тетяна Самбурська на початку грудня вирушила в зимові Карпати, щоб насолодитися сніговими днями й подихати гірським повітрям. Знайдіть своє місце сили на природі, перебування в якому допоможе швидко відновитися після складного робочого тижня.

Приймати вітаміни Однією з причин втоми може бути нестача корисних мінералів і вітамінів в організмі. Про це багато розповідає Соня Стужук, яка щодня п'є бади і харчові добавки. Софія харчується лише рослинною їжею і морепродуктами, через що організму потрібна додаткова допомога у вигляді мікроелементів. Однак перш ніж призначати собі той чи інший препарат, потрібно здати аналізи, які допоможуть визначити, чого не вистачає саме вашому організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найшкідливіші звички жінок у їжі. Однією з головних є звичка вживати їжу стоячи.