"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом

Примадонна російської естради Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вразили шанувальників стильним виходом на передноворічній вечірці.

Відповідний знімок було оприлюднено на сторінці їхньої дочки Лізи Галкіної в Instagram, що викликало ажіотаж у мережі.

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram / maxgalkinru

"Батьки. А вам подобається ця пара", – запитала вона фоловерів під милою фотографією, на якій Галкін тримає кохану дружину за руки.

Для вечірки шоумен вибрав смокінг із краваткою-метеликом. Примадонна прийшла на захід у чорній сукні з блискітками і камінцями на грудях, а образ доповнила стильною зачіскою і фірмовими рукавичками без пальців.

Галкін і Пугачова – стильний вихід instagram / elizaveta_galkinaa

Шанувальники в коментарях відповіли, що пара всім подобається, але головне, щоб їм було добре разом.

"Звичайно, подобаються. Вони суперзірки", "Прекрасна пара талановитих людей", "Дві зірки", "Дуже подобаються. Класні обоє", "Яка красуня! Лялечка", "Алла, як завжди, шикарна, гарна, найкраща", – відповіли шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми. Шанувальники заявили, що примадонна виглядає, як дівчинка.

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