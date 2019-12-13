Головна Новини
13 грудня • оновлено в 22:11
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом

Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вразили шанувальників стильним виходом на передноворічній вечірці.

Відповідний знімок було оприлюднено на сторінці їхньої дочки Лізи Галкіної в Instagram, що викликало ажіотаж у мережі.

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

Фото: instagram / maxgalkinru

"Батьки. А вам подобається ця пара", – запитала вона фоловерів під милою фотографією, на якій Галкін тримає кохану дружину за руки.

Новини
"Вік дає своє!" Зовнішність Пугачової викликала гарячі суперечки в мережі

Для вечірки шоумен вибрав смокінг із краваткою-метеликом. Примадонна прийшла на захід у чорній сукні з блискітками і камінцями на грудях, а образ доповнила стильною зачіскою і фірмовими рукавичками без пальців.

Галкін і Пугачова – стильний вихід

Галкін і Пугачова – стильний вихід

instagram / elizaveta_galkinaa

Шанувальники в коментарях відповіли, що пара всім подобається, але головне, щоб їм було добре разом.

"Звичайно, подобаються. Вони суперзірки", "Прекрасна пара талановитих людей", "Дві зірки", "Дуже подобаються. Класні обоє", "Яка красуня! Лялечка", "Алла, як завжди, шикарна, гарна, найкраща", – відповіли шанувальники.

"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом
"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом
"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом
"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом
"Як лялечка!" Пугачова і Галкін викликали захват шанувальників стильним виходом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми. Шанувальники заявили, що примадонна виглядає, як дівчинка.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Алла Пугачова Ліза Галкіна Максим Галкін
Теги
Мода фотосессія фотографии Краса шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги