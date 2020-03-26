Як доглядати за волоссям на карантині: експерти назвали головні секрети

Британські перукарі та колористи розповіли, як доглядати за волоссям під час карантину.

Про це повідомляє видання The Sun. Так, перукар Джеймі Стівен поділився, як правильно позбутися посічених кінчиків та не пошкодити волосся.

"Зробіть рівний проділ, затисніть одну сторону волосся між двома пальцями та потягніть його на себе, після чого відріжте кінці гострими ножицями", – сказав він.

Фото: salonsecret.ru

У свою чергу, його колега Анна Гомез порекомендувала стригти волосся, коли вони вологе.

"Розчешіть все волосся вперед так, щоб воно було над грудьми, а потім обріжте його по прямій лінії", – сказала вона.

Фото: redfoxday.ru

Колорист Джек Бакстер також порадив не використовувати при домашньому фарбуванні засоби з супермаркету. Крім цього, він підкреслив, що "тупе лезо, кухонні або манікюрні ножиці можуть пошкодити волосся".

Фото: rambler.ru

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