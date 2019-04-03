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"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу

1.2тЧитати матеріал російською

Наречена російського репера Тіматі, який називає себе улюбленим виконавцем президента РФ Володимира Путіна, Анастасія Решетова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото модель опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно оголеною, прикривши інтимні частини тіла руками.

"Holy sweet (Свята солодкість. - Ред)", — лаконічно прокоментувала свою публікацію Анастасія.

Kinda sensitive, kinda heartless)

Публікація від Reshetova Anastasia (@ volkonskaya.reshetova)

"Holy sweet" 🍭 (by @gi__yonce)

Публікація від Reshetova Anastasia (@ volkonskaya.reshetova)

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''Вагітна?'' Оголена наречена Тіматі викликала суперечки в мережі

Шанувальники зазначили, що фото вийшло мультяшним, а Анастасія схожа на ньому на русалку Аріель. І не дивно, адже насправді знімок, який модель опублікувала — це всього-лише дуже реалістичний малюнок художниці під ніком Gi__yonce в Instagram.

"Немов русалочка", "Вульгарно, але мені подобається", "Це обман? Не справжнє фото? Тому що дуже мультяшно вийшло", "Ого, ось це дійсно шикарно", "Дуже красиво", "Богиня", "Дуже вишукано", — прокоментували люди.

"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу
"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу
"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу
"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу
"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу
"Вульгарно, але подобається": оголена наречена Тіматі розбурхала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, про стосунки Тіматі і Решетової стало відомо у 2015 році. Пара не дуже охоче коментувала особисте життя. Нещодавно парочку запідозрили у таємному весіллі через фотографії в мережі.

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Особа
Анастасія Решетова
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