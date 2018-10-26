Вражаюче і драматично: Ріанна здивувала незвичним макіяжем для Хелловіну

Популярна американська поп-співачка Ріанна випустила урок макіяжу, присвячений Хелловіну.

Роликом вона поділилась на ютуб каналі Fenty Beauty by Rihanna. У ньому співачка показала, як підготуватись до містичного свята. (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

Центральним акцентом в образі зірка запропонувала зробити чорні губи, які будуть виглядати дуже драматично.

Також вона порадила виділити очі за допомогою тіней пісочного відтінку і намалювати тонкі стрілки чорного кольору. І на завершення - додати сяйва на скули за допомогою хайлайтера.

На думку співачки, макіяж на Хелловін має бути досить простим, але яскравим.

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