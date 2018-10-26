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Вражаюче і драматично: Ріанна здивувала незвичним макіяжем для Хелловіну

2.1тЧитати матеріал російською

Популярна американська поп-співачка Ріанна випустила урок макіяжу, присвячений Хелловіну.

Роликом вона поділилась на ютуб каналі Fenty Beauty by Rihanna. У ньому співачка показала, як підготуватись до містичного свята. (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

Центральним акцентом в образі зірка запропонувала зробити чорні губи, які будуть виглядати дуже драматично.

Вражаюче і драматично: Ріанна здивувала незвичним макіяжем для Хелловіну
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Також вона порадила виділити очі за допомогою тіней пісочного відтінку і намалювати тонкі стрілки чорного кольору. І на завершення - додати сяйва на скули за допомогою хайлайтера.

На думку співачки, макіяж на Хелловін має бути досить простим, але яскравим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після останнього показу Chanel, який пройшов на цьому тижні в Парижі, модні експерти визначили самий трендовий макіяж цієї осені.

Особа
Ріанна
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