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''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

2.1тЧитати матеріал російською

Знаменита голлівудська кіноактриса і топ-модель італійського походження Моніка Бепуччі обурила прихильників неналежним зовнішнім виглядом на червоній доріжці престижної кінопремії "Сезар".

Так, артистка з'явилася на заході з неохайним манікюром – під нігтями Белуччі був чітко помітний бруд, що й обурило її шанувальників. Знімки з церемонії вручення премії опублікувало російське видання Super.

54-річна актриса вибрала для вечора елегантний чорний костюм і непомітний макіяж, але не встежила за манікюром. Фанати порадили їй "звернутися до фахівця", адже Моніка є іконою стилю світового масштабу і подібні "грішки" для неї неприпустимі.

До слова, знайшлися і ті, хто став на захист знаменитості, зазначивши, що критика Белучччі базується на стереотипах і примітивному мисленні публіки.

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"Вона ж картинка і завжди повинна бути ідеальною! Для неї це неприпустимо, невже не можна було покрити нігті кольоровим лаком?" – обурилися шанувальники.

"Ох уже ця громадська думка і стереотипне мислення. Навіть недбалий манікюр зовсім не псує її зовнішній вигляд. У вас що, завжди ідеальні нігті? Зате на її руках дорога брендова каблучка!" – заступилися за зірку інші.

''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-модель Моніка Бепуччі підкорила своїх фанів відвертим знімком – артистка позувала в діловому чорному піджаку без білизни.

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Особа
Моніка Беллуччі
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