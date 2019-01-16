''Вона повинна бути ідеальною!'' Голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

Знаменита голлівудська кіноактриса і топ-модель італійського походження Моніка Бепуччі обурила прихильників неналежним зовнішнім виглядом на червоній доріжці престижної кінопремії "Сезар".

Так, артистка з'явилася на заході з неохайним манікюром – під нігтями Белуччі був чітко помітний бруд, що й обурило її шанувальників. Знімки з церемонії вручення премії опублікувало російське видання Super.

54-річна актриса вибрала для вечора елегантний чорний костюм і непомітний макіяж, але не встежила за манікюром. Фанати порадили їй "звернутися до фахівця", адже Моніка є іконою стилю світового масштабу і подібні "грішки" для неї неприпустимі.

До слова, знайшлися і ті, хто став на захист знаменитості, зазначивши, що критика Белучччі базується на стереотипах і примітивному мисленні публіки.

"Вона ж картинка і завжди повинна бути ідеальною! Для неї це неприпустимо, невже не можна було покрити нігті кольоровим лаком?" – обурилися шанувальники.

"Ох уже ця громадська думка і стереотипне мислення. Навіть недбалий манікюр зовсім не псує її зовнішній вигляд. У вас що, завжди ідеальні нігті? Зате на її руках дорога брендова каблучка!" – заступилися за зірку інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-модель Моніка Бепуччі підкорила своїх фанів відвертим знімком – артистка позувала в діловому чорному піджаку без білизни.

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