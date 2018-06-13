Вишня або черешня: що корисніше

Відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Facebook розповіла про корисні властивості вишні та черешні.

Обидві ягоди різняться кількісним складом цінних нутрієнтів. Вітамінно-мінеральний склад вишні багатший, а цукру в два рази менше ніж в черешні.

Вишня і черешня - низькокалорійні продукти. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50 - 62 ккал.

Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів. Він дорівнює 22. У черешні він також низький - 25.

Плоди вишні, особливо терпкі сорти, містять мелатонін - гормон, який нормалізує роботу ендокринної системи, підтримує холестерин в межах норми, надає антидепресивну дію, покращує сон.

Корисні властивості ягід

Позитивно впливає на роботу серця і стан судин.

Знижує ризик утворення тромбів.

Позитивно впливає на рівень кров'яного тиску.

Допомагає в роботі нервової системи.

Тримає в нормі рівень холестерину.

Служить профілактикою простудних захворювань.

Покращує травлення.

Позитивно впливає на стан волосся і нігтів.

Корисні властивості ягід Фото: facebook.com/svetlanafus

черешня

Свіжа черешня рекомендована людям з залізодефіцитною анемією, 100 г плодів містить 10% від добової норми заліза.ліза.

Дієтолог рекомендує їсти черешню тим, хто страждає на дерматологічні захворювання. А косметичні засоби (маски) на основі черешні допомагають впоратися з вуграми.

Не рекомендується їсти черешню в великих кількостях людям, схильним до повноти і хворим на цукровий діабет.

Також не варто нею зловживати людям, у яких є схильність до діареї і підвищеного газоутворення в кишечнику.

Вишня протипоказана:

Людям з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту в період загострення.

При виразці або гастриті з підвищеною кислотністю.

Через високий вміст органічних кислот, вживання вишні може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після вживання краще прополоскати ротову порожнину.

При алергічній реакції на вишню або черешню слід відмовитися від її вживання. Пам'ятайте: рекомендована норма фруктів 300 г в день, її частиною можуть бути ці ягоди.

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