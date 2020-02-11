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11 лютого • оновлено в 17:27
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/ Краса

У 61 краще, ніж в 40: "вічно молода" жінка розкрила секрет краси

5.4т
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61-річна мешканка англійського міста Брайтон Хейлі Вернон-Уорд розкрила секрети своєї краси.

Так, за словами жінки, вона щодня приймає вітаміни, щоб зберегти привабливу зовнішність. А щоб зміцнити кістки, імунітет та зарядитися енергією – харчові добавки. Хейлі зазначила, що через це почала відчувати себе набагато здоровіше, ніж у 40 років. Про це повідомляє Daily Mail.

Хейлі Вернон-Уорд

Хейлі Вернон-Уорд

Фото: dailymail.co.uk

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Вернон-Уорд також раз на тиждень ходить на групові тренування на віброплатформу, щоб підтримувати тіло в тонусі.

"Вправи на баланс змушують м'язи працювати активніше. За 25 хвилин на цій платформі ти спалюєш стільки ж калорій, як і на годинному занятті", – розповіла вона.

Крім того, британка наголосила, що не колола ботокс до 58 років. Однак останніми роками вона періодично користується ним, щоб згладити глибокі зморшки на обличчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка австралійського міста Мельбурн Леслі Максвелл розповіла, як їй вдається в 63 роки залишатися "молодою" та привабливою для чоловіків.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Краса
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фил филька
фил филька
я что здесь один зрячий? она явно на 40 не тянет. и на 50 тоже. и даже на 60))
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